La PS5 va entamer la fin de son cycle et PlayStation ne proposera aucune grosse cartouche maison cette année. Xbox fait un point sur sa stratégie et va porter quatre de ses jeux sur les consoles rivales, affirmant ne pas fermer la porte à d’autres portages. Il ne manquait plus qu’une prise de parole officielle de Nintendo. Si un Direct se profilait pour cette semaine et aurait été retardé en raison des annonces récentes de Microsoft qui seraient tombées le même jour, le constructeur japonais aurait communiqué en interne auprès de ses éditeurs partenaires au sujet de la Nintendo Switch 2. Les plans auraient visiblement changé.

Il va visiblement falloir attendre pour la Nintendo Switch 2

La rumeur a été lancée par le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe avant d’être appuyée par d’autres médias réputés, dont Eurogamer. Selon Andy Robinson, rédacteur en chef de VGC, Big N aurait informé ses partenaires que la Nintendo Switch 2 serait finalement lancée début 2025. La prochaine console du constructeur était initialement prévue pour la fin 2024. Selon ces sources, l’éditeur japonais souhaiterait retarder son lancement afin de proposer un catalogue de lancement plus riche. Des rumeurs justement appuyées par Bloomberg, dont le crédit est tel qu’on pourrait presque se passer du conditionnel. Cette décision Big N n’a pas dû prendre à la légère, car cette Nintendo Switch 2 manquerait la période commerciale la plus importante : les fêtes de fin d’année.

Les quelques déclarations officielles sur le successeur de la Nintendo Switch convergent toutes vers un point : la firme japonaise ne souhaite pas répéter ses erreurs du passé. Si cela signifie une transition plus douce grâce à la continuité des comptes Nintendo, cela veut aussi dire éviter le fiasco de la Wii U, annoncée avec trop d’empressement et un catalogue plutôt maigrichon. Le constructeur avait de toute manière annoncé la couleur il y a quelques jours : l’accent serait encore mis sur la Nintendo Switch pendant l’année fiscale en cours. L’hybride ne sera pas encore mise au placard et Big N devrait présenter les jeux qui viendront accompagner sa retraite lors d’un Nintendo Direct la semaine, mais pas ses plus grosses cartouches. Un insider réputé avance en effet qu’il s’agirait d’un Partner Showcase au cours duquel les jeux indépendants, portages et productions des éditeurs tiers auraient la vedette.

Mockup de la Nintendo Switch 2

A quoi s'attendre pour cette nouvelle console ?

La rumeur selon laquelle la Nintendo Switch 2 serait annoncée lors d’un Nintendo Direct important en mars perd donc de son poids. Si la console est elle-même repoussée, il y a fort à parier que le constructeur retardera également son officialisation. Selon les différents bruits de couloirs et leaks en tout genre, la prochaine console assurerait la transition entre les deux machines en offrant une rétrocompatibilité avec les jeux Nintendo Switch, que ce soit en version physique ou numérique. Les développeurs auraient alors la possibilité d’améliorer leurs productions déjà parues en tirant parti de la puissance accrue de la Nintendo Switch 2. Des sources crédibles évoquaient d’ailleurs une démonstration en huis clos lors de la Gamescom d’un Zelda Breath of the Wild boosté aux hormones.

Toujours selon plusieurs rumeurs, la Nintendo Switch 2 conserverait le format hybride de sa grande sœur en y incorporant un écran LCD de 8 pouces, un stockage de 512 Go, la prise en charge du DLSS de Nvidia, ou encore d'un ray-tracing que l’on dit au moins aussi performant que celui de la PS5 et de la Xbox Series, si ce n’est plus. Côté line-up il se murmure qu’une compilation de la trilogie Bayonetta avec un petit lifting serait disponible au lancement, tout comme un portage de Persona 3 Reload et quelques autres jeux à paraître de SEGA. Les nouveaux Jet Set Radio et Crazy Taxi sont notamment mentionnés. On attendra évidemment une communication officielle autour de cette fameuse Nintendo Switch 2, qui devrait arriver plus tard qu’espéré. Entre-temps on va encore se manger des rumeurs en pagaille.