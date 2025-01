Le CES 2025 se termine ce 10 janvier 2025 et cette année aura été un peu particulière avec toute l'affaire Nintendo Switch 2. Avant même le salon, le fabricant d'accessoires Genki avait annoncé la présence de produits dédiés à la prochaine console de Big N, alors même que cette dernière n'existe toujours pas officiellement. Mais cette petite société indépendante, connu notamment pour son dock portable Switch très pratique, a attiré tous les regards avec une maquette « parfaitement identique » à la Nintendo Switch 2 d'après leurs dires sur leur stand. Une réplique qu'on a pu voir rapidement sur la Toile en vidéo. Après tous les leaks, l'éditeur prend officiellement la parole.

Big N s'exprime après les leaks de la Nintendo Switch 2

Avec sa maquette de la Nintendo Switch 2, Genki s'est offert une promotion gratuite. Mais visiblement, ce mockup imprimé en 3D en prenant en compte les rumeurs, et en se basant sur une vraie console que la société aurait intercepté sur le marché noir, n'est pas totalement assumé. Et pour cause, cela pourrait avoir des conséquences pas vraiment agréables sur ce fabricant indépendant. L'entreprise Genki commence même à regretter ce « coup d'éclat » autour de la Nintendo Switch 2 si l'on en croit un entretien avec notre consœur Melinda Davan-Soulas de BFM. « Genki reconnaît s’être fait déborder par ses envies de com et s’inquiète des risques ». Il est de toute façon trop tard pour revenir en arrière.

Après tous les leaks et cette affaire sur la Nintendo Switch 2 au CES 2025, Big N a réagit pour la première fois auprès du média japonais Sankei. Le constructeur confirme t-il ce design pour sa console et les nouvelles manettes ? Bien évidemment que non. « Les images et les vidéos ne sont pas officielles » déclare la société japonaise. Une réponse attendue, mais qui est au moins un peu plus originale que le traditionnel « nous ne commentons pas les rumeurs ».

Et d'ailleurs, cette réaction questionne. S'il est vrai que ces images et vidéos ne sont pas officielles, et ne se basent pas sur un produit officiel, Big N ne semble pas démentir le possible design de la Nintendo Switch 2 en lui-même. Peu après ces clichés du CES 2025, 91mobiles et OnLeaks se sont associés pour un autre aperçu détaillé de la machine. Mais encore une fois, on rappelle que cela n'a rien d'officiel.

Source : Sankei, Melinda Davan-Soulas.