Nintendo semble avoir de très grandes ambitions pour la Nintendo Switch 2, ce qui pourrait être une excellente nouvelle pour les consommateurs et l'ensemble des joueurs.

Nintendo se prépare à lancer sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2, avec des ambitions de production élevées. Selon un rapport de Bloomberg, basé sur des données d'Omdia (une société de recherche et de conseil en technologie), la sortie de cette nouvelle console est prévue plus tard en 2024. C'est ce que nous pouvions vous reporter la semaine dernière. Le rapport indique que la Switch 2 sera équipée d'un écran LCD de 8 pouces, une spécification qui a suscité une certaine déception parmi les fans, nombreux étant ceux qui s'attendaient à un écran OLED plus moderne. Cependant, ce n'est pas la seule information à prendre en compte.

La Nintendo Switch 2 et sa production

La décision de Nintendo d'opter pour un écran LCD plutôt qu'un OLED a été perçue par certains comme un retour en arrière sur le plan technologique. Cependant, cette décision pourrait être une stratégie visant à maintenir un prix de vente plus abordable lors du lancement initial de la console, rendant ainsi le produit plus accessible aux consommateurs. Le prix de vente estimé se situerait aux alentours de 400 dollars. D'autant que le géant japonais a des ambitions considérables.

En effet, dans le but de prévenir les problèmes de stocks couramment rencontrés lors des lancements de nouvelles consoles, Nintendo prévoit de produire 10 millions d'unités de la Switch 2 pour l'année fiscale débutant en avril 2024. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'anticipation d'une forte demande et de la volonté de la société d'éviter les pénuries. Un problème qui a souvent perturbé les lancements de nouvelles consoles par le passé. Cela a tendance à agacer les consommateurs et à entraîner une hausse des prix, même de la part des grands revendeurs.

Encore quelques mystères

La Nintendo Switch 2 demeure enveloppée de mystère. Nintendo n'a pas encore confirmé son apparence, les spécifications matérielles, ni donné d'aperçu des jeux qui seront disponibles lors de son lancement. Malgré ce manque d'informations détaillées, l'annonce a suscité une grande excitation parmi les fans de Nintendo et les joueurs du monde entier.

Il est également probable qu'une version OLED de la Switch 2 soit lancée ultérieurement. Suivant ainsi la tendance des sorties de matériel où les premières versions sont souvent suivies de versions améliorées. Le rapport d'Omdia explique que ce ne sera en tout cas pas cette année.. En résumé, avec la production prévue de 10 millions d'unités de la Switch 2, Nintendo se prépare à un lancement monumental, démontrant à la fois sa confiance dans le produit et sa compréhension des défis logistiques associés aux lancements de nouvelles consoles. En atte