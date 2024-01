Dans l'univers des consoles de jeu, la Nintendo Switch 2 est probablement l'une des plus attendues. Et justement, nous avons quelques nouvelles informations supplémentaires à son sujet. Voici ce que nous savons.

Comme toujours quand il s'agit d'une nouvelle console, l'attente est énorme et les spéculations sont nombreuses. L'année 2024 promet donc d'être assez excitante pour les amateurs de jeux vidéo, en particulier pour les fans de Nintendo qui veulent la Nintendo Switch 2. Plusieurs développeurs ont visiblement affiché leur enthousiasme dans leurs vœux du Nouvel An. Pour couronner le tout, un analyste très respecté dans le domaine a partagé quelques informations, de quoi faire monter la hype ? Pas vraiment, attention, il pourrait y avoir des déçus...

La Nintendo Switch 2 : pas vraiment une révolution ?

Dans un article consacré aux prédictions pour 2024 sur Gamesindustry.biz, l'analyste de Kantan Games, Dr Serkan Toto, a partagé ses perspectives sur les plans de Nintendo pour 2024. Fort d'une longue expérience en tant qu'analyste et doté d'une connaissance approfondie du secteur, il a par le passé fait des prédictions justes et rapporté fidèlement sur l'industrie du jeu vidéo japonaise. Evidemment, tout ceci reste tout de même prendre avec des pincettes. Car rien n'est officiel. Il s'agit plutôt de spéculations d'une source sérieuse. Selon ses dires, la Nintendo Switch 2 représenterait davantage une évolution ou une "itération" de la console actuelle... Plutôt qu'une "révolution" majeure dans son développement. On peut apprendre que :

La Nintendo Switch 2, très attendue en tant que successeur de la Nintendo Switch, devrait être commercialisée à un prix plus élevé. Selon les estimations, son prix de vente devrait se situer autour de 400 dollars. Ceci représente une hausse significative par rapport aux 300 dollars demandés pour le modèle actuel. En parallèle à l'augmentation du prix de la console, le coût des jeux pour la Switch 2 pourrait également connaître une hausse. Il est envisagé que les nouveaux titres pour cette console pourraient être vendus jusqu'à 70 dollars. Marquant ainsi une montée de prix dans le catalogue de jeux Nintendo.

Une console finalement pas si puissante...

Un aspect clé qui resterait inchangé avec la Switch 2 est la fonctionnalité de portabilité, un pilier de la conception de la Nintendo Switch. Cette décision serait influencée par le succès de jeux emblématiques comme Pokémon, traditionnellement associés au gaming sur console portable. Enfin, la Switch 2 se présente comme une évolution de son prédécesseur, améliorant la technologie et la performance. Cependant, elle ne représente pas une refonte complète, mais plutôt une progression de la version actuelle, en conservant de nombreuses caractéristiques essentielles. En d'autres termes, il ne faudrait pas s'attendre à un énorme bond en termes de puissance.

Des rumeurs indiquent que la Switch 2 pourrait intégrer des technologies de pointe telles que le DLSS 3.5 et le ray tracing. Ce qui la rendrait, en théorie, plus performante que les Xbox Series X/S et PS5 dans certains domaines. Cependant, compte tenu des capacités actuelles des puces NVIDIA, susceptibles d'équiper cette console, une certaine retenue dans les attentes est recommandée. Bien que ces informations soient à prendre avec prudence, les observations de Toto semblent plausibles et ne sont pas dénuées de sens.