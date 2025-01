L'étau se resserre sur celle qu'on appelle la “Nintendo Switch 2”. Après la présentation de prototypes par l'accessoiriste Genki au CES 2025, il ne fait plus de doute quant à l'arrivée imminente de la nouvelle console. D'ailleurs, après les leaks concernant ses performances, ce sont désormais les prix et les premiers jeux qui semblent se dévoiler par inadvertance, et ce, à cause d'un revendeur français !

Nintendo ne l'a pas caché : sa première Switch vit actuellement ses dernières heures. Le constructeur prévoit officiellement de grosses annonces au printemps 2025 pour dévoiler sa future console, la “Nintendo Switch 2“. Alors que ses spécificités techniques ont fait l'objet de nombreux leaks ces derniers mois, c'est maintenant l'apparence de la machine qui n'arrête pas de fuiter. Dans la continuité, d'autres informations relatives à la mise en vente de la Nintendo Switch 2 commencent à s'étaler en ligne, et pas des moindres. De fait, le revendeur français FNAC a envoyé a ses équipes plusieurs détails concernant la nouvelle console de Big N. Des employés ont ensuite repartagé ces données publiquement.

Les prix grimpent pour la Nintendo Switch 2

Ces leaks concernent essentiellement des placeholder dans la base de données de FNAC, visibles directement sur le site du marchand. Quelques consoles sont mentionnées sans que l'on ne sache s'il s'agit réellement de la Nintendo Switch 2 ou sa grande sœur. Vu le prix affiché à 359,39€, on penche plutôt pour la seconde option. En revanche c'est un peu plus concret côté jeux. La base de données liste en effet plusieurs références de jeux d'éditeurs tiers et il devrait y avoir du beau monde au lancement de console. Electronic Arts, Square Enix, Bandai Namco, Warner Bros. Take-Two devraient donc tous bien répondre présent lorsque la Nintendo Switch 2 arrivera, mais ce n'est pas tant ça qui nous intéresse, mais le tarif desdits jeux.

Selon les premières données de la FNAC, Big N devrait aligner sa politique tarifaire de la Nintendo Switch 2 avec ce qui se fait pour la génération actuelle. Les prochains Mario, Zelda ou encore Metroid Prime 4 devraient alors tous être facturés 79,99€. Ce n'est pas tant une surprise en soit, puisque l'éditeur japonais avait fait de même avec sa console actuelle, mais oui l'addition risque d'être un peu plus salée. Toutes ces informations restent bien évidemment à prendre au conditionnel jusqu'à une communication officielle de Nintendo. Il nous tarde qu'elle arrive et que ces rumeurs prennent fin.