Alors que Nintendo continue de dominer le marché avec sa Switch, les rumeurs autour de sa prochaine console se font de plus en plus persistantes. D'après plusieurs rapports récents, la nouvelle machine (Nintendo Switch 2) pourrait faire son apparition au cours du premier semestre 2025. Toutefois, les détails techniques et financiers suscitent des discussions, notamment en ce qui concerne son positionnement face à la concurrence.

Un prix compétitif pour la Nintendo Switch 2 ?

D'après l'analyste Hideki Yasuda de Toyo Securities, la future console de Nintendo serait proposée à un prix inférieur à 499 $ aux États-Unis. Ce prix, qui peut sembler abordable pour le marché américain, pourrait être perçu différemment en Europe et en Asie. En effet, l'équivalent en yens ou en euros pourrait surprendre certains consommateurs. Cette variation de perception est principalement due aux taux de change actuels, qui influencent grandement le pouvoir d'achat selon les régions.

Pour illustrer son propos, l'analyste prend l'exemple du coût d'un Big Mac aux États-Unis comparé à son prix au Japon, mettant en lumière une différence notable due à la conversion des devises. Il en est de même en Europe, notamment en France. Sans compter le salaire moyen, bien plus élevé aux USA que par chez nous. Cela soulève des questions sur la manière dont Big N compte positionner sa Nintendo Switch 2 à l'échelle mondiale, en tenant compte des disparités économiques entre les régions.

Mockup de la Nintendo Switch 2

Des performances techniques en retrait ?

Un autre point soulevé par Yasuda concerne les performances de la console. Selon lui, la Nintendo Switch 2 pourrait être moins puissante que la PlayStation 4 Pro, une console sortie en 2016. Cette estimation pourrait décevoir certains consommateurs qui s'attendraient à une console plus performante. Surtout compte tenu du prix annoncé. Toutefois, cela reste en accord avec la stratégie historique de Nintendo, qui privilégie l'innovation et l'expérience utilisateur plutôt que la course à la puissance brute. Cette approche a souvent permis à Nintendo de se démarquer sur le marché. Mais elle pourrait aussi rendre certains acheteurs hésitants à investir dans une Nintendo Switch 2 techniquement inférieure à ses concurrentes. A titre de comparaison, la PS5 avait été lancée au pris de 450$.

Source : Hideki Yasuda