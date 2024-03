La prochaine génération de la console portable de Nintendo, la Nintendo Switch 2, suscite de nombreuses spéculations. Bien que la firme japonaise n'ait pas encore confirmé officiellement l'existence de cette nouvelle plateforme, les rumeurs et les analyses ne cessent de croître autour de ce qui peut attendre les joueurs. Le prix est notamment l'une des grandes inconnues. C'est pourtant le nerf de la guerre.

Le prix de la Nintendo Switch 2 au cœur des débats

Selon les prévisions, le prix de la Nintendo Switch 2 pourrait se situer entre 399 et 499 dollars. Cependant, une stratégie de prix plus agressive pourrait abaisser le coût à environ 349 dollars, bien que cela reste purement spéculatif à ce stade. C'est ce que l'on peut apprendre dans une toute nouvelle vidéo du YouTubeur Moore's Law Is Dead, connu pour ses nombreuses révélations.

Selon lui, il est toutefois peu probable que Nintendo fixe le prix de sa nouvelle console longtemps avant son lancement. Cependant, en se basant sur les spécifications matérielles présumées de la Switch 2, comparables à celles d'un ordinateur portable équipé d'une carte graphique NVIDIA RTX 2050 mobile (selon ses sources), il est envisagé que son prix se situe entre 399 et 499 dollars. C'est le plus logique.

Cette fourchette tarifaire s'alignerait sur les standards actuels du marché, offrant un équilibre entre la qualité du matériel et l'accessibilité pour le consommateur. Toutefois, la possibilité d'une stratégie de prix plus agressive est également évoquée. En effet, si Nintendo décide de prendre le marché de court, la société pourrait fixer le prix de la Switch 2 à environ 349 dollars. Cette démarche, tout en restant profitable, placerait Nintendo dans une position compétitive, en rendant la console plus accessible à un large public.

Néanmoins, ces informations restent au stade de la spéculation. Le prix final et la stratégie de Nintendo resteront inconnus jusqu'à l'annonce officielle. Ce qui est certain, c'est que le positionnement tarifaire de la Nintendo Switch 2 sera un élément clé de son succès sur le marché. D'après Moore's Law Is Dead, du côté matériel, la console serait prête depuis un moment et Nintendo attendrait simplement le bon timing pour le lancement (mars 2025). Toujours selon ses dires, les spécifications de la Nintendo Switch 2 que nous avions mentionnées en début d'année, notamment sur le SOC NVIDIA T239 avec un GPU NVIDIA Ampere, seraient ce qu'il y a de plus crédible.

Un stockage qui change tout ?

Enfin, comme le rapporte WCCFTECH, Samsung a récemment annoncé une ligne de cartes microSD SD Express, résultant d'une collaboration réussie avec un client pour un produit sur mesure. Ce qui alimente les spéculations selon lesquelles ce client pourrait être Nintendo pour la Nintendo Switch 2. Ces cartes promettent des vitesses jusqu'à 10 fois supérieures à celles de la Switch originale, ce qui pourrait améliorer significativement les temps de chargement. Cependant, tout cela reste spéculatif jusqu'à une annonce officielle de Nintendo.