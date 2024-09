Annoncé en catimini, le premier jeu officiellement confirmé pour la Nintendo Switch 2 coupe l'herbe sous le pied d'événements comme le Nintendo Direct. Est-ce un nouveau Mario, Zelda, l'extrêmement attendu Metroid Prime 4 ou un autre jeu issu des licences emblématiques de Big N ? Eh bien rien de tout ça en réalité.

Une première annonce officielle surprenante pour la Nintendo Switch 2

Alors qu'on s'attendait à une annonce en grandes pompes pour le tout premier jeu à venir officiellement sur Nintendo Switch 2, c'est plutôt en toute discrétion que la chose s'est faite. C'est plus précisément le studio indépendant chinois Pathea Games qui était fier d'annoncer son nouveau jeu. Après My Time At Portia et My Time At Sandrock, sa suite baptisée My Time At Evershine arrivera donc à une date encore indéterminée sur PC, PS5, Xbox Series et « les futures plateformes Nintendo pas encore annoncées ». Traduisez donc cela par Nintendo Switch 2. À noter que cette dernière mention a visiblement été éditée après publication du trailer ci-dessous. Pour l'heure, ce nouveau jeu se lance dans une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Pour rappel, les jeux Pathea Games proposent un gameplay type simulateur de vie, relativement similaire à un Stardew Valley, mais en 3D. Avec My Time At Evershine, il ne sera toutefois pas seulement question de construire son petit monde, mais également de le diriger. Le titre intégrera de nouvelles fonctionnalités comme une campagne narrative, des animations enregistrées en motion-capture, de grands environnements et du multijoueur en coopération. Autant d'éléments qui devraient donc briller sur la plus robuste Nintendo Switch 2.

Les développeurs officiellement au travail sur la prochaine console

S'il ne s'agit clairement pas de la première annonce officielle que l'on attendait pour cette dernière, celle-ci est cependant un signe fort que les studios travaillent bien au développement de jeux à destination de la Switch 2 lorsqu'elle sortira, a priori aux alentours de mars 2025. Reste encore à Big N de se fendre d'une annonce en bonne et due forme pour sa console très attendue. Pour cela, il faudra également faire preuve de patience. Selon de récentes rumeurs, il serait question d'une présentation de la Nintendo Switch 2 d'ici à la fin de l'année. Mais le constructeur japonais ne semble de son côté pas si pressé de passer à la suite.

