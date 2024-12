2025 s’annonce comme une année particulièrement charnière pour le jeu vidéo. Un certain GTA 6 devrait créer un véritable séisme dans l’industrie, quand de grosses productions sont attendues à l’instar de Monster Hunter Wilds, Ghost of Yotei ou encore Metroid Prime 4. Côté consoles, la fameuse Nintendo Switch 2 est surtout attendue au tournant, elle qui fait l’objet de tous les fantasmes et rumeurs. Alors que les on-dit s’intensifient, voilà qu’un accessoiriste vient de mettre le feu en poudres avec ce qui pourrait être un premier aperçu de la console nouvelle génération.

Premier aperçu de la Nintendo Switch 2 ?

Nintendo peut-il entretenir encore longtemps le secret sur sa prochaine console. En coulisses, le constructeur japonais s'active sur sa future machine. Selon certaines sources généralement bien renseignées, les plans autour de son annonce et sa sortie se dessinent. Celle qu’on appelle pour l’instant sur la Nintendo Switch pourrait ainsi être révélée au plus tard début février 2025 avec un lancement prévu pour le mois de juin. Dans l’ombre, Big N et ses partenaires ont déjà commencé la production de divers composants, mais aussi des accessoires. Le fabricant Satisfye, à qui l’on doit les fameux Zengrip, a en effet dévoilé récemment un étui qui serait destiné à la Nintendo Switch 2, trailer à l’appui. Une vidéo qui a évidemment rapidement été supprimée. Mais le mal était fait et les yeux de lynx d’Internet ont évidemment tout capturé.

De quoi donner un bref premier aperçu de la console, ou du moins de sa silhouette. Le fabricant ne s’est en effet pas risqué à montrer l’intégralité de la Nintendo Switch 2 au risque de subir le courroux de l’éditeur japonais, qui lui a sûrement déjà bien tapé sur les doigts. Sans surprise, la successeure de la console hybride devrait ressembler presqu’en tout point à sa grande sœur. On retrouve cependant de nouveaux boutons appairés aux Joy-Cons, que l’on avait déjà aperçu dans de précédents leaks.

©Satisfye

Pour le reste, ce n’est pas tant une surprise. Le design de la Nintendo Switch 2 devrait être sensiblement identique à la console actuelle, avec cependant un écran plus grand et de meilleure qualité. Tout ceci est évidemment à prendre avec les plus grandes précautions jusqu'à une annonce officielle, qui viendra enfin mettre fin à ce amas de rumeurs. Il nous tarde.