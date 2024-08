La Nintendo Switch 2 sera dévoilée d'ici mars 2025, mais pour la sortie, on est toujours dans le flou. Cependant, Christopher Dring, journaliste pour le site GameIndustry.biz, a confirmé que la console n'arriverait pas avant avril dans le meilleur des cas. Le constructeur avait prévenu, mais il semblerait que la société ait contacté ses différents partenaires pour les avertir une fois de plus. Big N joue donc la montre jusqu'à la dernière minute, mais c'est pleinement assumé. En effet, l'entreprise a clairement dit qu'elle voulait notamment éviter une rupture de stock, et ainsi de faire le jeu des spéculateurs. Une explication parmi d'autres.

Une saga emblématique pour la Nintendo Switch 2 ?

Big N voit les choses en grand pour le lancement de la Nintendo Switch 2. La firme japonaise ne veut pas risquer d'échouer alors que la console actuelle est un immense succès. Il n'est donc pas question de vivre ce qui s'est passé pour la PS5 et les Xbox Series X|S avec des machines moins nombreuses qu'auparavant, qui se sont revendues à prix d'or. Le constructeur va faire en sorte d'en produire suffisamment et est même en train de réfléchir à des mesures spécifiques « en tenant compte des circonstances de chaque région ». Une limitation dans le nombre de machines pouvant être achetées ? Possible.

Mais pour que la Nintendo Switch 2 cartonne dès sa sortie, il faut aussi des jeux et la puissance de la console devrait bien aider. Selon l'analyste Paul Gales, cela va de soi qu'il y aura des exclusivités durant la fenêtre de lancement, des sorties communes avec les autres plateformes, mais également des portages « importants ». Et il y a déjà eu plusieurs rumeurs sur le retour de jeux déjà disponibles. On peut citer la trilogie Bayonetta, FF7 Remake, The Legend of Zelda Breath of the Wild Remastered (4K 60fps, temps de chargement supprimés...), voire des productions à venir comme The Witcher 4 et Cyberpunk 2.

Selon l'internaute Nash Weedle, la Nintendo Switch 2 pourrait aussi recevoir de gros jeux d'une licence culte. Les portages d'Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey et Origins seraient dans les tuyaux. D'après lui, Ubisoft fait tout son possible pour que ces versions soient prêtes durant la fenêtre de lancement.

Mockup Switch 2. Crédits : Yanko Design.

Assassin's Creed Shadows et d'autres épisodes pour le lancement ?

« Assassin's Creed Shadows est en cours de portage sur Nintendo Switch 2. L'objectif est qu'il soit prêt pour la fenêtre de lancement de la nouvelle console » a-t-il déclaré sur son compte X. S'il précise bien durant la fenêtre de lancement, c'est que ce ne serait pas nécessairement dès la sortie de la machine, mais au moins « durant les six premiers mois de son cycle de vie ». Les épisodes arriveraient au fur et à mesure si l'on en croit ses informations, avec même un pack réunissant Odyssey et Origins.

« Ubisoft va miser gros sur la Nintendo Switch 2 » ajoute t-il. L'éditeur français aurait donc des portages de sa licence culte dans les cartons, mais également celui de Skull & Bones. Necro Felipe, rédacteur en chef d'Universo Nintendo, qui s'est déjà montré fiable par le passé, a confirmé la rumeur sur l'arrivée d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2.

Source : Nash Weedle, Necro Felipe.