Plus ça va, et plus la Nintendo Switch 2 délivre ses secrets avant même l'annonce officielle de la part de Big N. Au cours de ces dernières semaines, on a eu le droit à de nombreux clichés de la console ou des manettes en provenance de Chine. Ce lundi, des images des nouveaux Joy-Con ont circulé sur la Toile, et visiblement, elles seraient bien réelles et corroborent d'ailleurs les rumeurs les plus insistantes autour de la nouvelle version de ces accessoires.

La Batman Family veille apparemment sur la Nintendo Switch 2

Alors qu'on a priori déjà eu un aperçu de la console et de ses manettes, la Nintendo Switch 2 parvient jusque-là à préserver le secret sur les jeux qui seront disponibles au lancement, et au-delà, ou presque. Depuis quelques mois, les langues semblent se délier. Selon le leaker Nash Weedle, Ubisoft pourrait être là en force dès la sortie avec de nombreux portages de jeux Assassin's Creed avec Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins et le prochain volet Assassin's Creed Shadows.

Selon lui, une trilogie Bayonetta remasterisée serait même dans les cartons. Mais ce n'est pas tout. Si l'on s'en réfère à un nouveau leak, un gros jeu d'un univers archi culte se confirme avant même l'annonce de la console, Gotham Knights. L'action-RPG qui met en scène la Batman Family, et non plus Le Chevalier Noir, pourrait en effet faire son retour au lancement de la Nintendo Switch 2 ou du moins durant la fenêtre de sortie.

Comme découvert par le YouTubeur Doctre81, le profil LinkedIn d'un senior programmer indique qu'il a participé au développement d'une version sur une « plateforme non annoncée ». Un descriptif qui colle à merveille avec la Nintendo Switch 2. L'ESRB avait déjà enregistré Gotham Knights en 2023 sur la Nintendo Switch, mais depuis, aucune nouvelle. L'explication la plus probable est que les équipes de WB Games Montréal ont peut-être rencontré des difficultés techniques rendant compliqué voire impossible le portage. Et en sachant que le jeu avait déjà des soucis de cet ordre sur consoles et PC, le studio a peut-être mis en suspens le projet au profit d'une version pour la Nintendo Switch 2.

Source : Doctre81.