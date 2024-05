Parmi ces nouvelles informations concernant la Nintendo Switch 2, nous avons notamment une fiche technique particulièrement détaillée. En attendant une confirmation officielle, cela permet d'établir des comparaisons entre la future console hybride et ses concurrentes déjà sur le marché.

De nouveaux leaks riches en infos pour la Nintendo Switch 2

C'est désormais officiel : le géant japonais a annoncé que la Nintendo Switch 2 sortira enfin a priori à partir d'avril 2025. Malgré de nombreux leaks et rumeurs, sa fiche technique n'a toutefois pas encore été confirmée. Mais de nouveaux leaks proposent des détails plus précis sur ce point. L'information reste toutefois à prendre avec de prudentes pincettes.

Voici donc ce que la future console hybride aurait sous le capot, avec de très nettes améliorations par rapport à son aînée :

12 Go LPDDR5X RAM

256 Go UFS 3.1 de stockage interne

1536 cœurs CUDA, 48 tensor cores, 12 RT cores

Architecture Ampere avec des fonctionnalités comme le DLSS et le ray tracing issues de l'architecture précédente de NVIDIA, Ada

8x ARM A78C

Avec ces éléments en tête, on peut opérer un comparatif avec les consoles déjà sur le marché. S'agissant de la RAM, la Nintendo Switch 2 serait un peu moins rapide que la PS5 et les Xbox Series, mais mieux dotée que la Series 2. Au niveau des performances en mode portable, elle serait plus efficace que la PS4, si l'on ne rajoute pas le DLSS à l'équation. En mode dockée, elle se trouverait à cheval entre la PS4 et la Series S, encore une fois sans prendre en compte le DLSS. S'agissant de la vitesse de lecture et d'écriture, elle devrait être un brin supérieure à la Series S.

En attendant une confirmation officielle (et des jeux)

Outre la fiche technique de la Nintendo Switch 2, un planning la concernant a également fait l'objet d'un leak. Nous devrions ainsi en apprendre officiellement plus à son sujet dans le courant de l'automne. Mais une nouvelle console ne serait pas grand-chose sans des jeux pour l'inaugurer. À ce titre, des annonces de jeux third-party pour créer un line-up de lancement pourraient être faites dans le courant de la seconde moitié de 2024.

À noter également que la Nintendo Switch 2 devrait profiter d'une pleine rétrocompatibilité pour faire tourner les jeux de son illustre grande sœur. Gageons cependant que le géant japonais réserve de grosses cartouches de son propre cru pour le lancement de sa future et très attendue console hybride. Comme par exemple un certain Metroid Prime 4 ?