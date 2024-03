La Nintendo Switch 2 continue encore et toujours de faire l'objet de toutes les rumeurs. Une confirmation officielle de la part de Big N ? Une date de sortie ? Ne rêvez pas. Tout ce qu'on peut se mettre sous la dent, ce sont des hypothèses ou des leaks plus ou moins fiables. On espère qu'on en saura plus cette année, mais en attendant, on a de quoi être excité. Pour cause, le catalogue de la nouvelle console va peut-être comprendre un certain jeu issu d'une célèbre licence, et qui se fait attendre au tournant.

Persona 6 sur Nintendo Switch 2 ?

Le titre en question, c'est Persona 6. Les fans de la franchise prennent leur mal en patience depuis de nombreuses années, car il ne pointe pas le bout de son nez. De toute évidence, Atlus garde le secret bien au chaud. Et si le sixième opus venait à sortir sur Nintendo Switch 2 ? C'est ce que nous rapporte Midori, un leaker qui a souvent visé juste au niveau des informations qu'il communique sur les plans du studio japonais. Du coup, on peut normalement lui faire confiance. Selon lui, on aura affaire à un jeu multiplateforme qui arrivera, entre autres, sur cette fameuse machine.

D'une manière générale, les jeux Persona ont toujours été exclusifs à PlayStation, au grand dam de quelques joueurs. Heureusement, ça commence à changer, et on a vu d'autres titres de la série débarquer sur Xbox ou Nintendo Switch. Ceci dit, ça ne s'est pas fait un jour, et globalement, ce sont les joueurs PS qui en profitent avant le reste de la troupe. Est-ce que Persona 6 viendrait briser cette tradition en sortant day one sur la Switch 2 ? Pour le leaker, ça ne fait aucun doute. Ce ne serait clairement pas de refus, même si, pour l'instant, on va éviter de s'emballer trop vite.

En effet, tout ça est à prendre avec des pincettes, car il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part d'Atlus. Néanmoins, le catalogue de la Nintendo Switch 2 va tout de même devoir être bien fourni. Le fait d'avoir Persona 6 dans ses rangs pourrait donc être un argument de taille, en particulier au vu de la popularité du 5. Ce fut un énorme carton qui a même popularisé la licence. En attendant, vous pouvez vous lancer dans le remake du 3. Il sera parfait pour vous aider à patienter, d'autant plus qu'il va s'offrir un gros DLC en septembre 2024.

Un gros changement à venir pour la franchise ?

A ce stade de l'article, vous devez avoir compris qu'on ne sait quasiment rien sur Persona 6. Tant qu'on n'aura pas d'annonce, on sera dans le flou total, y compris vis-à-vis de sa venue sur Nintendo Switch 2. Mais qu'est-ce que les rumeurs nous rapportent ? La dernière en date nous vient de Head on the Block, un utilisateur réputé sur ResetEra. Pour lui, l'action du jeu se déroulera dans un lycée. Jusqu'ici, rien d'étonnant, mais il avance que l'exploration sera encore plus poussée grâce à une structure de monde semi-ouvert. De plus, les liens sociaux tissés avec d'autres personnages connaîtront sûrement de gros changements.