L'analyste Mat Piscatella partage ses prédicitons pour le lancement de la future Nintendo Switch 2. Ce n'est pas des plus rassurants pour les joueurs et les joueuses.

Nintendo ne le cache pas, sa dernière console en date va prochainement laisser place à son héritière. Toutefois, le constructeur tient à préserver son temps de parole à ce propos dans l'immédiat. Pourtant, celle qu'on appelle pour le moment la « Switch 2 » se serait déjà montrée à plusieurs reprises. Les leaks fusent à tout-va depuis des semaines. On sent que le temps de la grande annonce est proche, mais on peut déjà suspecter ce qui va se passer…

La Nintendo Switch 2 sera-t-elle l'objet de tous les désirs ?

Plus ça va, plus la fréquence des leaks autour de la Nintendo Switch 2 s'intensifient. Même jusqu'au CES 2025 nous avons eu droit à un aperçu non-officiel. Tout cela tend à démontrer que la nouvelle console du constructeur japonais est particulièrement attendue.

C'est en tout cas ce qu'estime l'analyste financier Mat Piscatella. Dans une série de posts sur le réseau social BlueSky, il fait part de ses prédictions pour la sortie de la console. Pour lui, la Switch 2 devrait connaître un beau lancement États-Unis, avec 4,3 millions d'unités qui s'écouleraient en 2025. Cependant, il suspecte un point noir.

Capture d'écran du 9 janvier 2025. © Gameblog

Je m'attends à des contraintes matérielles pendant plusieurs mois après une forte augmentation de la demande au début. Mat Piscatella, sur BlueSky.

Selon Piscatella, la Nintendo Switch 2 aurait des chances de subir une période de pénurie rapidement après sa sortie. Évidemment, elle ne serait pas de la même nature que celle rencontrée par la PS5 et la Xbox Series X|S à leur mise sur le marché. Ici, pas question de manque de pièces, mais simplement une forte demande dès la sortie.

Le public risque en effet d'être au rendez-vous en masse. Mais, pas uniquement. On peut redouter en outre que les scalpers se joignent à la fête. On l'a encore vu récemment avec l'édition 30ᵉ anniversaire de la PS5. Celle-ci a à peine eu le temps d'être mise en vente qu'elle se faisait happer par des individus peu scrupuleux, qui n'ont pas tardé à revendre leur exemplaire à des prix colossaux sur internet.

Mat Pisctalla annonce dans le même temps qu'il publiera un article plus détaillé sur ses prédictions de l'année le 23 janvier prochain. Mais déjà, pour lui, il ne fait aucun doute que la Nintendo Switch 2 fera partie des éléments moteurs pour le marché du jeu vidéo en 2025. Toutefois, il faut se le dire, ça risque d'être la guerre pour en obtenir une à sa sortie.