Alors que la Nintendo Switch 2 aurait fait l'objet d'une présentation très privée à la Gamescom 2023, un internaute prétend aujourd'hui avoir des infos confidentielles sur la machine. Fuite crédible ou mise en scène pour attirer l'attention sur l'un des projets les plus scrutés de l'industrie ?

Des leaks inédits et sérieux sur la Nintendo Switch 2 ?

Avec la supposée présentation de la Nintendo Switch 2 à une poignée de journalistes et développeurs, des leaks vont forcément arriver. Si c'est vrai bien entendu. Sur Reddit, l'utilisateur I'm A Hero Too, a certifié avoir des détails sur la machine et ses jeux. Selon lui, les kits de développement à destination des développeurs sont dans la nature depuis un moment. Une info plutôt facile dans la mesure où VGC, une source sérieuse et fiable, l'avait déjà dit il y a quelques semaines. MercurySteam (Metroid Dread) ferait partie des petits chanceux.

En revanche, ce mystérieux leaker se mouille davantage. Il certifie que la Nintendo Switch 2 serait bien rétrocompatible avec les jeux de la première Switch. Tous ? Seulement les plus joués ? On ne sait pas. Il ajoute également que la console serait équipée d'une caméra et aurait de nouvelle cartouches. Là encore, le format inédit de cartouches avait déjà été évoqué, donc difficile de savoir s'il reprend cette info à son compte ou non.

Dans les studios partenaires qui seraient en possession de la machine, il mentionne Square Enix et SEGA. Les deux ne seraient pas là pour rien puisqu'il serait peut-être question de Persona 6 sur Nintendo Switch 2, et surtout de FF7 Remake. « Final Fantasy 7 Remake a un rendu similaire à la version PS5 et tourne de la même façon ». On rappellera évidemment qu'il s'agit d'un jeu PS4, et qu'il ne faut pas comprendre que la console de Big N aura une puissance égale à une PS5. Ce n'est d'ailleurs pas le cas puisque ce serait plus proche d'une PlayStation 4 mais avec des fonctionnalités absentes de l'ancienne génération comme le DLSS ou le ray-tracing. FF7R en jeu de lancement ? Peut-être. En tout cas, le portage aurait été très aisé. Mais encore faut-il, encore une fois, ce que ce soit vrai.

Mockup via Yanko Design.

Faut-il croire à ces fuites ?

Faut-il croire à ces nouveaux leaks sur la Nintendo Switch 2 ? Il faut sortir des grosses, grosses pincettes, car contrairement aux informations de VGC, la réputation de l'utilisateur I'm A Hero Too est nettement plus discutée et très incertaine. Le choix de publier ces détails sur un Reddit peut aussi être un indicateur. En effet, à l'inverse d'autres lieux de partage, on trouve plus souvent de faux éléments là-bas qu'ailleurs, même si ce n'est pas du niveau du catastrophique forum 4Chan. De plus, son profil a mystérieusement disparu.

Ensuite, d'autres insiders sont intervenus pour démentir certaines choses. Par exemple, certaines infos sur Square Enix seraient erronées. Sans que nous ne sachions précisément lesquels. Dans son post I'm A Hero Too déclare que FF9 Remake, qui n'a pas été officialisé, ne serait pas disponible en 2024 ou encore que Square Enix aurait reçu des kits de développement qui seraient peut-être ceux de la PS5 Pro.

Pour rappel, les caractéristiques de la Nintendo Switch 2 les plus crédibles pour le moment sont les suivantes. Ce nouveau modèle abandonnerait l'écran OLED pour revenir au LCD, qui serait toutefois plus grand (8 pouces au lieu de 7). La mémoire interne serait de 512Go contre 32Go sur la Switch classique. Quant à la sortie, la fenêtre du second semestre 2024 serait la plus probable actuellement.