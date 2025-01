Il n’y a pas une semaine sans que la prochaine console de Nintendo ne fasse parler d’elle. Comme pour la PS5 Pro à l’époque, il devient très difficile de garder les écoutilles fermées de nos jours et les fuites sont légion. On le sait, Big N a prévu de présenter sa machine au monde dans les mois à venir, et plus on se rapproche de cette annonce, plus les leaks se multiplient et semblent surtout vrais. C’est le cas aujourd’hui avec de nouvelles images prétendues de la Nintendo Switch 2 qui ne laissent que très peu de place au doute.

Encore de gros leaks pour la Nintendo Switch 2

Prototype 3D, intérieur de la console, visuels d'accessoires partenaires… La Nintendo Switch 2 n’est même pas encore disponible qu’on a l’impression de déjà l’avoir entre les mains. Ces dernières semaines, les leaks s'enchaînent. Dernièrement, c’est sur les réseaux sociaux chinois que de nouvelles images ont vu le jour. Comme bien souvent, c’est sur le territoire que la plupart des pièces sont créées et montées, c’est devenu une norme. Visiblement, des petits malins ont pris quelques clichés des nouveaux joy-con, et il se pourrait bien que cette fois ce soir une image réelle.

Sur les deux photos, on peut voir ce qui semble être l’une des nouvelles manettes de la Nintendo Switch 2. Sensiblement similaire à ceux de la Nintendo Switch première du nom, le joy-con prétendu de la Switch 2 est toutefois plus grand avec davantage de boutons et une fente pour venir accueillir une fiche. Les gâchettes arrière sont elles aussi plus imposantes que sur la première console. Certains utilisateurs X ont déjà comparé les deux joy-cons, les différences sont nettement visibles.

Comparatif possible crée par les utilisateurs X.com

Des clichés authentiques ?

Alors oui, il pourrait une fois de plus s’agir d’un bête montage par IA, c’est déjà arrivé. Mais cette fois-ci, ce qui aurait tendance à faire pencher la balance vers la véracité des clichés, c’est que le numéro de série visible sur la tranche est reconnu par le site de Nintendo. Un message nous affirme cependant ne pas pouvoir trouver la garantie en cours, mais le joy-con est bien reconnu. À noter qu’en cas de changement de numéro, le site ne reconnait tout simplement plus le matériel.

Screenshot réalisé par nos soins via l'Assistance Réparation Nintendo

Il se pourrait donc que l’on tienne ici l’un des tout premiers vrais clichés de la Nintendo Switch 2. On attendra une fois de plus la confirmation de Big N sans quoi on gardera nos pincettes par sécurité. Toutefois, les choses semblent réellement s’accélérer dernièrement. Il est en tout cas grand temps qu'elle se dévoile officiellement alors que tout le monde commence à avoir du mal à démêler le vrai du faux, surtout de nos jours. Quoi qu’il en soit, petit à petit, on commence à avoir une nette idée de ce à quoi devrait ressembler la machine. Réponse définitive, dans les prochains mois, avec un peu de chance.

Source : X.com, Reddit