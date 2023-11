La Nintendo Switch 2 demeure l'un des plus grands mystères de 2023. Est-elle réelle ? Est-ce qu'elle sera annoncée avant la fin de l'année ? La communauté peine à trouver des réponses à ces questions. Pourtant, nous savons que Big N prépare dans l'ombre une console inédite, même si elle n'a pas encore été confirmée. Les rumeurs vont donc bon train, et la firme a décidé de leur mettre un stop. Et elle l'a fait d'une manière plutôt radicale.

La Nintendo Switch 2, un mirage ?

C'est carrément le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui est venu parler de la Nintendo Switch 2 pour réagir sur tout ce qui se dit à son sujet jusqu'ici. En 2023, la cadence autour des rumeurs a augmenté, en particulier lorsque la vidéo de présentation de la Switch est passée en mode privé, sept ans après sa mise en ligne. Bref, pour certains, ça commence à faire beaucoup d'indices validant l'existence de la nouvelle console hybride. Eh bien, visiblement, il faut oublier tout ça.

En fait, le PDG a balayé tous les espoirs et démenti les rumeurs à de nombreuses reprises. D'abord auprès de nos confrères chez Mainichi, où il a dit qu'elles étaient fausses. Ensuite, lors d'une conférence dédiée aux résultats financiers du dernier trimestre, notre homme a déclaré que « les rumeurs en ligne qui semblent être des informations publiques ne sont pas exactes ». Puis, lorsqu'on lui a parlé d'une soi-disant présentation de la Switch 2 à huis clos à la Gamescom 2023, il a simplement répondu « c'est faux ». Il finit en mentionnant les discussions autour des brevets qu'on a pu voir passer. Cette fois, pas de démenti, les brevets sont bien réels, mais rien ne peut affirmé qu'ils seront utilisés : « Nous avons déposé une demande de brevet en sachant que les informations seraient rendues publiques. Cela ne signifie pas nécessairement que nous envisageons d’en équiper nos futurs produits ».

Le brevet qui a fait l'objet de rumeurs

Un secret bien défendu ?

On remarque que Furukawa ne rentre jamais vraiment dans les détails. Il botte en touche, esquive et balaye tout ce qui a été dit jusqu'ici. Il semble vouloir mettre fin aux théories de la communauté. Mais alors, pourquoi maintenant ? Selon toute vraisemblance, Nintendo ne souhaite pas faire de l'ombre à la version actuelle de la machine. Quelques personnes pointent du doigt la période de Noël qui approche, et l'annonce de la Switch 2 pourrait entraver l'envie d'acheter la console de 2016. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, et on attend toujours d'en savoir plus.

De plus, l'éditeur nippon n'en est pas à son premier coup d'essai. Lui et bien d'autres ont déjà démenti des rumeurs, pour finalement les confirmer. N'oublions pas que nous avons la certitude que Big N travaille sur une nouvelle machine. Si ce n'est pas la Switch 2, alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Il n'y a pas vraiment de place au doute. En tout cas, pour le moment, il faut prendre son mal en patience, puisqu'on ne va visiblement pas la voir avant l'année prochaine.