Selon toute vraisemblance, la Nintendo Switch 2 a passé la seconde. D'après Universo Nintendo, plus de 836 000 puces Nvidia T239, qui pourraient équiper la console, auraient été livrées en septembre. La production d'autres composants essentiels, tels que la RAM et le stockage, aurait également démarré depuis plusieurs semaines maintenant. De quoi alimenter la rumeur d'une sortie anticipée dès le début de l'année prochaine. Quelques heures après ces révélations, qui restent à confirmer, les successeurs des Joy-Con font encore parler d'eux.

Une image des Joy-Con de la Nintendo Switch 2, fake ou réel ?

Big N cultive le secret autour de la Nintendo Switch 2, mais a tout de même accepté de confirmer la rétrocompatibilité avec les jeux de la Switch 1. Et c'est bien la seule information officielle à disposition sur la prochaine console du constructeur japonais. Si l'on s'en réfère aux rumeurs, la 4K serait prise en charge et la machine serait vendue avec des Joy-Con magnétiques un peu différents. Des manettes qui seraient plus imposantes, ce qui n'est pas vraiment compliqué, et qui auraient des boutons supplémentaires. Il y aurait notamment une gâchette sur la partie arrière, ainsi qu'une touche additionnelle sur le devant.

Des images non officielles avaient d'ailleurs été publiées pour expliquer un peu mieux les possibles améliorations de ces Joy-Con Nintendo Switch 2. Un nouveau cliché, en provenance de Chine, circule sur la Toile et montre des manettes plus grandes, avec des sticks différents, et un bouton supplémentaire sur l'avant. En revanche, on ne voit pas les touches X, Y, A et B. Un énième fake grossier ? Ce n'est pas impossible. Vu la qualité de l'image, il peut très bien s'agir d'impressions 3D basées sur les précédentes rumeurs par exemple. Avec les bruits de couloir sur la production de la Nintendo Switch 2, il se pourrait également que ce soit vrai, même si contrairement à ce qui est dit, non, ce n'est pas une image officielle des Joy-Con de la prochaine console.

Vraisemblablement, une annonce autour de la Nintendo Switch 2 en cette fin d'année n'arrivera pas. À la place, la firme pourrait rester silencieuse jusqu'au début 2025 afin de prendre la parole avant la fin de l'année fiscale en cours, qui se termine le 31 mars 2025.

Source : via Reddit.