Selon les bruits de couloir de médias sérieux, la Nintendo Switch 2 a fait une halte à Cologne dans le cadre de la Gamescom 2023 qui s'est déroulée fin août. Une démonstration à huit clos qui s'est révélée très encourageante au vu des premiers retours. Un autre leaker, qui a déjà affirmé que la console aurait un écran LCD de 8 pouces, nous en dit plus sur cette exhibition de la nouvelle console de Big N.

Une Nintendo Switch 2 plus costaud que la PS5 sur un point ?

D'après les sources d'Eurogamer et de VGC, la rumeur de la présence de la Nintendo Switch 2 sur le salon allemand était fondée. Les deux sites avancent que le constructeur japonais avait apporté une mouture optimisée de Zelda Breath of the Wild, ainsi que The Matrix Awakens. Une démo technique Unreal Engine 5 PS5, Xbox Series X|S et PC qui, visiblement, avait recours au DLSS de Nvidia et au ray tracing.

Ces informations sont aujourd'hui corroborées par le leaker Nate the Hate qui en profite pour fournir quelques précisions. Si l'on en croit ses dires, les quelques invités de Big N ont pu apprécier Zelda Breath of the Wild en 4K 60fps sur Nintendo Switch 2 grâce au fameux DLSS. Une technologie qui permet, via le Deep Learning et l'IA, d'améliorer les performances sans sacrifier la qualité visuelle. L'idée étant de faire fonctionner un jeu avec une résolution interne plus faible, puis d'upscaler pour économiser des ressources. Mais ce n'est pas tout, les temps de chargement de Breath of the Wild auraient également disparu, ce qui est certainement l'un des changements majeurs des consoles concurrentes.

Et d'ailleurs, en parlant de concurrence, celle-ci serait larguée sur un point. À en croire les infos de Nate the Hate, la démo de The Matrix Awakens tournait mieux sur Nintendo Switch 2 avec un ray tracing plus avancé que sur PS5 et Xbox Series X|S. Cependant, le « Ray Reconstruction » qui vise à parfaire le rendu du ray tracing, une nouveauté intégrée au DLSS 3.5 de Nvidia, ne serait pas dans la dite démo.

Une annonce et une sortie toujours en 2024 ?

Alors la Nintendo Switch 2 va t-elle mettre au tapis la PS5 et les Xbox Series ? En termes de puissance brute, non, et elle ne fera pas jeu égal. Mais puisqu'elle arrive plus tard, elle bénéficiera de technologies plus développées, optimisées et de mises à jour des outils (ex : l'Unreal Engine 5 sous lequel tourne The Matrix Awakens). Et surtout, Nvidia est réputé pour être meilleur qu'AMD dans la gestion du ray tracing. Des raisons qui font que la console sera en effet peut-être devant ses concurrentes en matière de RT. Une rumeur qui expliquerait peut-être celle de FF7 Remake sur Switch 2. M'enfin à ce stade, on va tout de même éviter de s'emballer, d'autant qu'on a aucun détail sur la résolution et les paramètres graphiques de la démo The Matrix Awakens sur la future machine de la firme nippone.

Dans son podcast, Nate the Hate revient également sur la communication autour de la Nintendo Switch 2. L'annonce pourrait avoir lieu en mars 2024, avec une sortie plus tard dans l'année. Précédemment, VGC a indiqué que la machine serait disponible au second semestre 2024. Big N préfère apparemment jouer la sécurité et avoir un nombre d'unités suffisantes, plutôt que de précipiter le lancement. Et accessoirement, il faut que les jeux soient prêts.

Outre un portage de Zelda Breath of the Wild, qui n'est absolument pas certain, on pourrait voir Metroid Dread 2 débarquer. Les développeurs auraient déjà reçu leur kit de développement. Luigi's Mansion 2 Remake et Super Princess Peach n'ayant pas de dates de sortie, ça fait aussi d'eux des bons candidats pour rejoindre le line-up Nintendo Switch 2.