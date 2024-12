La Nintendo Switch 2 est encore la cible de leaks et cette fois non seulement il y a plein de détails mais en prime tout semble se confirmer.

C’est un déluge de rumeurs et de leaks qui s’abat sur la Nintendo Switch 2. La console n’arrête pas de faire parler d’elle, trop peut-être, alors que Nintendo n’a fait que confirmer son développement, sans nous la présenter. Du coup, tout le monde se raccroche à ce qu’il peut lorsqu’il s’agit de laisser traîner le nez ici et là au-dessus de la moindre odeur de rumeurs ou de fuites d’informations. Dernièrement, les leaks se sont multipliés et ont pas mal été relayés. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est surtout le fait que le très sérieux The Verge en valide certains après avoir pu jeter un œil sur quelques preuves potentielles.

Encore des leaks pour la Nintendo Switch 2, et ce serait du sérieux

Il y a quelques jours, des leaks prétendus sont apparus sur la toile dévoilant notamment des accessoires et le design potentiel de la machine dont ses dimensions. Depuis, un informateur présumé, un certain NextHandheld, s’est mis à affirmer qu’il avait pu mettre la main sur une Nintendo Switch 2 dans sa version finale. On suppose en sortie d’usine. La personne a pu s’entretenir avec The Verge pour exposer ses preuves et discuter. Le très sérieux site d’info en a conclu qu’il avait pu voir et entendre suffisamment de choses pour penser que les leaks seraient bel et bien légitimes.

Le journaliste et rédacteur en chef de The Verge affirme dans un article avoir pu voir différentes parties de la machine via quelques clichés. Il déclare avoir pu découvrir « deux photos potentielles de la station d'accueil », ainsi que la vue rapprochée d’une partie d’un contrôleur, une sorte de « rail », certainement ce qui permet aux joycons de venir se greffer à l’écran de la Nintendo Switch 2. Le tout était visiblement « couvert de logos de certification ». Le leaker aurait également affirmé à The Verge qu’une présentation de la machine aurait lieu dès le mois de janvier. Pour preuve, il aurait partagé plusieurs chose, dont un cliché du dock de la console estampillé d’un logo Nintendo Switch 2, sensiblement « le même que celui de la Nintendo Switch » classique d’après le journaliste.

Des leaks qui date d'il y a quelques jours et qui donne une idée de ce à quoi s'attendre

Un design amélioré et de meilleurs joycons sans drift possible !

Concernant le dock, il est précisé que ce dernier aurait deux ports USB-A, un slot HDMI, un pour l’Ethernet et un port USB-C. The Verge précise qu’il n’a pas tout vu et que le dock pourrait avoir « un autre tour dans son sac ». Il précise également que le dock aurait des pieds à l'arrière de manière à tenir la console à l'horizontal en libérant les espaces d'aération. Comme le souligne le journaliste, difficile d'imaginer la console dans cette position alors que la tranche où l'on insère la console portable est ouvert et sans attache. Il se pourrait donc que « Nintendo veuille s'assurer que la console ne surchauffe pas si vous la renversez accidentellement » analyse The Verge d'après les clichés qu'il a pu voir. A noter que la console aurait également une béquille ne forme de U, bien plus stable que celle de la Switch classique.

Pour les Joycons, visiblement, la Nintendo Switch 2 aurait revu quelque peu les plans de sa grande sœur avec des manettes qui ne serait plus sur glissière, mais plutôt dotées d’une sorte de rail magnétique qui s’assurerait que tout soit bien maintenu, et d’un « connecteur 13 broches ». L’informateur déclare que les joycons font un bruit de « clic magnétique » lorsqu’ils s’attachent et qu’ils se débranchent simplement en pressant un gros bouton présent sur la manette pour couper l’aimant.

Enfin, une nouvelle qui devrait assurément faire plaisir aux joueurs, les joycons seraient immunisés au drift grâce à la technologie Hall Effect. Cette technologie, présente sur pléthore de manettes haut de gamme et/ou de précision, permet non seulement un meilleur contrôle, mais aussi une plus grande durée de vie. Le leaker parle également de nouveaux matériaux et de « recalibrage plus facile ».

Ce n'est pas une image officielle, mais la béquille et les boutons pour les joycons seraient visiblement similaires

Quid de la fiche technique et des fonctionnalités ?

Pour le moment, c’est tout ce que l’on sait de la machine (et ce n’est déjà pas mal). L’informateur précise toutefois qu’il n’a jamais pu allumer la console. Il ne peut pas non plus dire si elle sera rétrocompatible, chose que tout le monde espère et qui devrait certainement être le cas connaissant Nintendo. Il reste également silencieux concernant les détails techniques comme la capacité de stockage ou encore les fonctionnalités secondaires comme le micro par exemple. Tout ça, il faudra encore attendre pour en avoir le cœur net.

Si bien entendu rien n’est encore officiel, The Verge semble être plutôt convaincu de ce qu’il a pu voir et affirme que l’informateur en question semble légitime. La Nintendo Switch 2 n’a en tout cas pas fini de faire parler d’elle, surtout tant qu’elle ne se sera pas montrée. Nintendo ne nous a jamais dit précisément quand cette première présentation sera faite, mais on s'attend à ce que ce soit d’ici le début de l’année 2025. Il va donc encore falloir prendre son mal en patience.

Source : The Verge