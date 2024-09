C'est du moins ce qu'avance Money.udn, un site d'actualité économique taïwanais. Outre le fait que la Nintendo Switch 2 serait bien présentée incessamment sous peu en réponse à celle de la PS5 Pro par Sony, il faudrait s'attendre à d'importants changements par rapport à la Switch première du nom, qui aura régné presque sans partage pendant sept ans.

Une Nintendo Switch 2 qui porte très bien son nom ?

La Nintendo Switch est définitivement l'une des consoles à venir les plus attendues. Le géant japonais devrait avec celle-ci enfin se mettre technologiquement à la page. Il faudrait en effet s'attendre à une machine hybride aux performances équivalentes (quoiqu'à priori légèrement inférieures) à celles du Steam Deck. La console se fait toutefois ardemment désirer et ne devrait pas sortir avant mars 2025. Selon Money.udn, le constructeur japonais devrait ainsi enfin la présenter comme il se doit avant la fin de l'année. Cela dénote toutefois avec de récentes déclarations de Nintendo, qui indiquait qu'une telle chose n'arriverait pas cette année.

D'après le site taïwanais, la Nintendo Switch 2 devrait réserver une surprise de taille aux joueurs. Il serait en effet question d'un design avec double-écran, équivalent à celui de la Nintendo DS, comme pour justifier l'ajout du chiffre deux. La console devrait également afficher une batterie renforcée, et des fonctionnalités relatives à l'IA. Sur ce point, il serait probablement question du DLSS de NVIDIA, la machine intégrant d'après d'autres leaks une puce de la marque au caméléon.

Money.udn se fend également d'une prédiction concernant le prix de la Nintendo Switch 2. Celui-ci serait fixé à 400 dollars, soit 100 de plus que la Switch première du nom, et 50 de plus que le modèle OLED. Espérons que, en Europe, la conversion ne signifiera pas une console à 500 euros, comme tel est le cas pour une certaine PS5 Pro affichée à 700 dollars et livres sterling. Bien entendu, il convient de prendre ce rapport de Money.udn concernant la Nintendo Switch 2 avec de prudentes pincettes. Il faudra attendre une présentation officielle de Nintendo pour en avoir le cœur net.

Les mock-ups de la console finalement erronés depuis tout ce temps ?

Source : Money.udn