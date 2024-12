Une sortie en 2025 de la Nintendo Switch 2 est une certitude, mais le tout est de savoir quand. À ce niveau plusieurs rumeurs s'opposent puisque certains bruits de couloir font état d'un lancement au premier trimestre, quand d'autres indiquent une commercialisation pendant l'été ou fin 2025. Qui a raison ? Qui a tort ? On ne devrait pas le savoir avant le début de l'année prochaine. D'ici là, les leaks et rumeurs vont aller bon train et ça continue d'ailleurs avec des trouvailles en provenance de Chine.

La Nintendo Switch 2 confirmée avant l'heure en images ?

Big N est en train de tout mettre en place pour l'annonce et le lancement de la Nintendo Switch 2. Si l'on en croit les sources d'Universo Nintendo, la production de composants importants comme la RAM, le stockage et surtout la puce Nvidia T239 aurait déjà démarré depuis plusieurs semaines maintenant. Et ce serait peut-être aussi le cas des Joy-Con magnétiques qui auraient leaké en image. Des photos à la qualité très douteuse dont il est difficile d'authentifier à l'heure actuelle, mais qui coïncident en tout cas avec de précédentes rumeurs. Cela pourrait donc être un fake monté de toute pièce sur la base de ces informations, ou bien une fuite de la chaîne de production.

D'ailleurs, la Nintendo Switch 2 est encore victime de leaks qu'on aurait pas vu venir. La console n'est même pas annoncée que vous pouvez déjà acheter des accessoires. Non, ce n'est pas une blague. C'est par le biais du site de vente en ligne chinois Alibaba que des internautes ont découvert deux étuis de transports différents, ainsi que des écrans de protection.

Ce qui interpelle, c'est que sur l'un des étuis, on voit clairement la mention Nintendo Switch 2 avec le même logo que la console actuelle et le chiffre 2 mis très en avant. Les revendeurs ont-ils vraiment eu vent d'informations officielles, leur permettant déjà d'anticiper la production d'accessoires ? Ou au contraire ont-ils réalisé ces produits de leur propre initiative en se basant sur les rumeurs ? Le deuxième cas de figure ne serait pas spécialement étonnant, car c'est une pratique très courante. Pensez-vous que ces leaks sont réels et que la Nintendo Switch 2 s'appellera bien comme cela ?







Source : Alibaba via Reddit.