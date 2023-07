Il y a peu, un « petit malin » qui s'est fait rapidement démasquer, a leaké des images de la Nintendo Switch 2. Une fuite qui était évidemment fausse, mais qui a remis encore et toujours la console sur le devant de la scène. Et ça continue aujourd'hui avec un fabricant un peu trop bavard...

La sortie de la Nintendo Switch 2 plus proche que jamais ?

Selon Hongzhun, une filiale du géant taïwanais Foxconn, qui conçoit des boitiers métalliques, la Nintendo Switch 2, c'est pour bientôt. Comment la société peut-elle être dans le secret des dieux ? Alors même que Big N est réputé pour tout verrouiller ? D'après Hongzhun, le constructeur japonais a passé une grosse commande qui fera bondir ses revenus d'ici quelques mois. Et vraisemblablement, il ne s'agit pas d'une erreur.

Dans les propos rapportés par le site d'investissement chinois MoneyDJ, Hongzhun mentionne directement la Nintendo Switch 2. Le fabricant ajoute que la sortie est calée pour début 2024. Une fenêtre qui revient sans cesse, mais qui est très floue. Si c'est l'année civile, ce sera entre janvier et mars, comme la précédente machine finalement. Si c'est l'année fiscale, ce sera à partir du 1er avril 2024. Et il y a des chances qu'Hongzhun raisonne en année fiscale, car Big N avait réfuté toute sortie de nouvelle console avant cette date.

Pixart, un manufacturier chinois qui a fourni le capteur des Joy-Con ainsi que des pièces Wii / Wii U, y va aussi de sa déclaration. Le fabricant a annoncé qu'une nouvelle console de jeu d'une société japonaise qui n'a rien sorti depuis des années sera disponible début 2024. La Nintendo Switch 2 ? C'est ce qui paraît le plus logique. Ca rejoint tous les leaks et rumeurs jusqu'à maintenant. Et puis vu le passif entre Pixart et Big N, c'est encore plus plausible. Mais peut-être que la firme chinoise fait référence à la PS5 Portable ? Le futur Project Q de Sony qui sera une machine plutôt centrée sur le Remote Play.

Concept de Nintendo Switch 2 via Yanko Design.

Une évolution plutôt qu'une révolution

D'après un document de Microsoft, la Nintendo Switch 2 conservera sa philosophie de console qui rêvet deux facettes. « Microsoft s'engage à ce que Call of Duty soit disponible sur un modèle de Switch en développement ». Le nom n'est pas lâché, mais la description est suffisamment compréhensible pour faire le lien. Du côté des caractéristiques, on serait sur une puce Nvidia Tegra 239 pour une compatibilité ray-tracing et DLSS, afin de fournir des jeux similaires à ce que l'on trouve sur PS4 et Xbox One. Mais en version améliorée grâce aux deux technologies cités.

Les Joy-Con, qui posent des problèmes d'ergonomie et de fiabilité, seront-ils de retour ? On voit mal Big N s'en débarrasser vu le carton de la Switch, mais le constructeur souhaitera peut-être innover pour éviter le cas Wii U où beaucoup ont compris qu'il s'agissait quasiment de la même machine que la Wii.