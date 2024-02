Étant donné le succès colossal de la première version, il est naturel que la Nintendo Switch 2 suscite un vif intérêt. Les joueurs sont impatients de découvrir les spécifications de cette nouvelle itération de la console. Quelle sera sa puissance ? Quand sera-t-elle disponible ? Un nouveau leak apporte quelques informations supplémentaires. Comme toujours, il est recommandé de prendre toutes ces informations avec précaution. Notamment, afin de ne pas être trop déçu en cas de confirmation différente lors d'une déclaration officielle.

La Nintendo Switch 2 encore victime d'un leak ?

La semaine dernière, un leak important laissait entendre que la Nintendo Switch 2 pourrait être annoncée dès le mois de mars prochain. Cette information émanait d'un podcasteur nommé NateTheHate qui est connu pour avoir divulgué plusieurs annonces de Nintendo Direct par le passé. Cette fois-ci, c'est un rapport du site brésilien Universo Nintendo qui alimente la rumeur. Un site qui a déjà révélé avec précision plusieurs annonces de Nintendo Direct ainsi que le titre officiel de Sonic X Shadow Generations avant leur annonce officielle. Notons que le contenu de cette info provient lui même du journaliste/créateur de contenu PH Brazil.

Selon ces sources, la nouvelle console permettra de jouer aux jeux de la Nintendo Switch originale. Que ce soit via une cartouche ou par le biais de l'eShop. En outre, les développeurs auront la possibilité d'améliorer les jeux sortis sur la Nintendo Switch originale afin de tirer parti de la puissance de traitement supplémentaire de la Switch 2. Cette affirmation corrobore des rapports antérieurs indiquant que Nintendo avait présenté une version boostée de The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild fonctionnant sur le nouveau matériel, notamment lors de la dernière Gamescom. Comme quoi, tout semble se recouper.

Le dernier gros leak en date.

Ce n'est pas tout

Selon les informations de l'agence de presse réputée Reuters, Nvidia est en train de former une nouvelle division dédiée à la conception de puces sur mesure pour les fabricants de matériel informatique. Dans ce contexte, une puce spécialement conçue pour la Nintendo Switch a été développée... Bien que la Nintendo Switch actuelle soit déjà équipée de la puce Tegra X1 de Nvidia, la prochaine version de la console, prévue pour cette année, devrait bénéficier d'une conception sur mesure du constructeur. Cette information reste significative, notamment après la suggestion d'un leak concernant la présence d'une puce NVIDIA Tegra 239.