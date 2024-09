Les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 s’intensifient et la communauté des joueurs est en ébullition. Après l’annonce de la PlayStation 5 Pro et son prix de 700 $/799 euros, les regards se tournent désormais vers Nintendo. Selon certains leaks, la nouvelle console portable de Nintendo pourrait être dévoilée très bientôt. Et ça parle déjà des prix !

Quel prix pour la Nintendo Switch 2 ?

Un utilisateur de Discord, connu sous le pseudonyme moistycharlie, a récemment partagé des informations sur un serveur dédié à GTA VI. Ces informations restent donc à prendre avec précaution. Selon lui, la Nintendo Switch 2 serait annoncée début octobre, avec un prix de départ de 400 $. Ce leaker n'en est pas à son premier coup d’éclat, ayant déjà prédit avec exactitude le prix et la date de sortie de la PS5 Pro. Cependant, comme toujours avec ce genre de rumeurs, mieux vaut rester prudent.

Une autre information importante concerne l'existence de deux versions de la console. Il pourrait y avoir une version entièrement numérique et une autre avec un lecteur de cartouches physiques. Ce modèle à double option serait dans la lignée de ce que PlayStation et Xbox proposent déjà, avec des consoles adaptées à la tendance des téléchargements numériques. Cela permettrait à Nintendo de satisfaire aussi bien les amateurs de versions physiques que les joueurs qui préfèrent le tout numérique.

Mockup de la Nintendo Switch 2

Un prix réaliste ?

Le prix annoncé de 400 $ pour la Nintendo Switch 2 semble réaliste si l’on considère l'évolution des modèles précédents. La Nintendo Switch originale, lancée en 2017, coûtait 299 $. Puis, la version OLED, avec des améliorations au niveau de l’écran, a été commercialisée à 349 $. Une augmentation de 50 $ pour des spécifications techniques plus élevées ne semble donc pas surprenante. Reste à voir aussi maintenant le prix en euros chez nous.

On s’attend à ce que la Switch 2 propose des performances améliorées, notamment au niveau de l’écran et de la puissance de traitement. Cependant, Nintendo n’a jamais cherché à rivaliser directement avec PlayStation ou Xbox en termes de puissance brute. L’accent est plutôt mis sur l’expérience de jeu et les franchises exclusives.

Source : moistycharlie