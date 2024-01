La Nintendo Switch 2 n'a même pas encore été officiellement annoncée, et pourtant nous avons déjà droit à toute une série de leaks concernant la sortie de ses prochains jeux. Explications.

Hier, nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre que le jeu Persona 3 Reload ne sortirait malheureusement pas sur Nintendo Switch. Cette information n'était ni une rumeur ni un leak, mais bien une déclaration des réalisateurs Takuya Yamaguchi et du producteur Ryota Niitsuma, qui se sont exprimés auprès du média Atomix. Leur message était clair : il n'y aurait pas de version Switch. Alors, que peut-on attendre en ce qui concerne une éventuelle version pour la Nintendo Switch 2 ? On vient d'apprendre une nouvelle information.

La Nintendo Switch 2 aurait t-elle déjà deux nouveaux jeux ?

Tout espoir n'est pas perdu quant à une éventuelle version de Persona 3 Reload sur une console Nintendo, mais il semblerait que cela concerne probablement la Nintendo Switch 2. C'est pourquoi ils ont refusé de le sortir sur la génération actuelle de la console. Du moins, c'est ce que soutient l'éminent informateur MbKKssTBhz5 sur Twitter (quel nom étrange !). Il est bien connu pour fournir fréquemment des informations sur les jeux SEGA/Atlus. Il a révélé ces informations sur Twitter en réponse à un tweet mentionnant l'interview des développeurs de Persona 3 Reload.

Parce que P3R sera sur la prochaine console Nintendo. Et Metaphor aussi.

Cerise sur le gâteau, il a également évoqué un titre appelé Metaphor: ReFantazio, que nous avions pu découvrir lors du Xbox Games Showcase l'été dernier. Selon ses informations, ce jeu sortirait également exclusivement sur la Nintendo Switch 2. La liste commence à s'allonger, d'autant plus si l'on se rappelle qu'il y a seulement quelques semaines, nous avions entendu parler de la possible sortie de Visions of Mana sur cette console. En somme, de bonnes nouvelles pour les amateurs de jeux japonais.

Persona 3 Reload : plus qu'un remaster

À titre de rappel, Persona 3 Reload constitue une révision complète du jeu original Persona 3, allant bien au-delà d'une simple remasterisation. Développé par Atlus, ce jeu conserve les éléments fondamentaux qui ont contribué au succès de Persona 3, tout en apportant des améliorations significatives et des ajouts notables. Parmi les changements marquants, on peut citer des graphismes actualisés, une interface utilisateur modernisée, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et même un doublage en anglais.

Le système de combat a été entièrement remodelé, puisant son inspiration dans le style et les mécanismes de Persona 5. Les joueurs ont désormais la possibilité de contrôler directement les membres de leur groupe pendant les combats, ou de laisser l'IA gérer leur comportement. De plus, le jeu introduit des améliorations telles que la capacité Shift, qui s'inspire de la compétence Baton Pass de Persona 5, permettant aux personnages de céder leur tour à un autre membre après avoir réussi une attaque.