Selon les rumeurs, la Nintendo Switch 2 devrait être présentée et sortir en 2024. Mais il y a une discussion qui revient souvent ces derniers mois et qui concerne les spécificités de la machine. Big N va t-il tenter de revenir dans la course à la puissance avec cette console ? Il y a deux sons de cloche à ce propos, mais qui ne s'opposent pas totalement en vérité.

La Nintendo Switch 2 puissante comme la PS5 ou la PS4 ?

Microsoft a probablement essuyé la plus grande fuite de son histoire cette semaine. À cause d'une erreur visiblement interne, des données très sensibles - comme des documents sur la nouvelle Xbox Series X - ont été exposées sur la Toile. Parmi les informations leakées, on retrouve une déclaration de Chris Schnakenberg, responsable de la stratégie des plateformes et des relations avec les partenaires chez Activision, au sujet de la Nintendo Switch 2 et de sa puissance.

« Étant donné qu'elle s'aligne davantage sur les plateformes de la Gen8 en termes de performances et compte tenu de ce que nous avons pu proposer sur PS4 et Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pouvons faire des choses convaincantes pour la NG (ndlr : nouvelle génération) Switch également ». Un discours déjà entendu en juillet dernier. Et vous allez certainement nous répondre qu'un de nos articles stipule que la Nintendo Switch 2 serait plus puissante qu'une PS5 sur un point. Mais les deux ne sont pas incompatibles.

Pour le message de Schnakenberg, il serait plutôt question de puissance brute. Dans ce domaine, la Nintendo Switch 2 serait donc peut-être plus proche de l'ancienne génération, mais avec des améliorations indisponibles sur la Gen8. La console serait en effet dotée du DLSS de Nvidia, d'un ray-tracing avancé et ferait tourner de gros jeux comme FF7 Remake.

4K, DLSS et ray tracing pour la console de Big N

La Nintendo Switch 2 pourrait « faire tourner FF7 Remake de façon similaire à la version PS5 », mais on rapelle qu'il s'agit à l'origine d'un jeu PS4. D'après les sources en provenance d'Eurogamer et VGC, Big N a aussi dévoilé à huit clos des extraits de Zelda Breath the Wild en 4K 60fps. Une version obtenue grâce au support du DLSS de Nvidia. Mieux encore, tous les temps de chargement auraient été éliminés.

En plus de cela, la firme japonaise aurait divulgué la démo technique The Matrix Awakens sur Nintendo Switch 2. Et ce qui est intéressant, c'est que celle-ci serait plus aboutie que la version PS5 et Xbox Series X|S avec un ray tracing avancé. Impossible ? Peut-être pas pour différentes raisons. Avec un lancement décalé, la Switch 2 a l'avantage de pouvoir tirer parti de technologies plus matures, d'outils mis à jour etc. Nvidia, qui devrait fabriquer la puce de la machine, est aussi connu pour être plus à l'aise avec le ray tracing qu'AMD, le constructeur derrière les composants de la PS5 et Xbox Series X|S.

Donc sur ce point précis, la Nintendo Switch 2 pourrait avoir un avantage sur ses concurrentes, mais ce qui ne veut pas dire que la puissance brute sera égale à ces dernières. On y verra peut-être plus clair d'ici le début d'année prochaine, si Big N se décide véritablement à communiquer sur la console et plus particulièrement sur ses caractéristiques techniques.