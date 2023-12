Un initié de Nintendo a divulgué des informations sur un jeu majeur à venir pour la Nintendo Switch 2, prévu pour l'année prochaine, en parallèle avec la sortie de la prochaine console de Nintendo. Comme c'est habituellement le cas dans ce genre de situation, il est conseillé de prendre ces informations avec précaution.

La Nintendo Switch 2 et l'un des premiers jeux

À l'heure actuelle, il n'est pas confirmé si ce jeu sera un titre de lancement pour la Nintendo Switch 2 ou non. Toutefois, le jeu en question a déjà été annoncé. En effet, il a été dévoilé la semaine dernière lors des Game Awards. Ceux qui ont grandi en jouant sur la Game Boy de Nintendo et la SNES reconnaîtront immédiatement le titre.

Lors des Game Awards, Square Enix a annoncé Visions of Mana, un nouvel opus principal de la série Mana, qui a débuté en 1991 comme un spin-off de Final Fantasy. Le jeu est actuellement prévu pour 2024 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S. La Nintendo Switch est étonnamment absente de cette liste, ce qui, selon les rumeurs, serait dû au fait qu'il s'agira d'un jeu pour la Nintendo Switch 2.

Square très présent

Ces nouvelles informations proviennent de Zippo, un initié réputé de Nintendo. Selon Zippo, ce titre sera l'un des premiers jeux de Square Enix sur la nouvelle console de Nintendo, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Zippo ajoute que Square Enix prévoit un « soutien étendu » pour la console, avec des franchises de toutes tailles.

« À ce propos, j'ai entendu dire que ce nouvel opus de la série Mana sortira sur la nouvelle console de Nintendo, en plus des autres plateformes annoncées », affirme Zippo. Pour ajouter encore plus d'intensité et faire monter la tension, il ajoute sans ciller :

Ce sera l'un des premiers jeux de Square Enix pour le nouveau support, ce qui est très excitant. Et ce n'est que le début. Square Enix prévoit un soutien étendu pour la console, avec des franchises, grandes et petites. J'ai très hâte d'en voir plus. Plus de détails bientôt.

Ces informations sont-elles fiables ? Nous ne pouvons pas en être certains pour le moment. Il est impossible de vérifier ces informations actuellement, mais elles semblent probables. C'est un pari assez sûr, car il est presque certain que ce jeu sortira sur les plateformes Nintendo, donc l'absence de la Switch est suspecte, à moins de prendre en compte le fait que la Switch 2 n'a pas encore été annoncée officiellement par Nintendo. Cela dit, ce qui est probable diffère de ce qui est officiel.