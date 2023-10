Depuis quelques mois, la Nintendo Switch 2 fait l'objet de toutes les attentions et les rumeurs à son sujet se multiplient. Une nouvelle fois, une information a leaké.

Comme c'est souvent le cas avant la sortie ou même l'annonce officielle d'une nouvelle console, les leaks sont légion. Elles émanent parfois d'initiés, ou directement de brevets, comme c'est le cas ici. Que pouvons-nous donc découvrir sur la Nintendo Switch 2 actuellement en développement ?

La Nintendo Switch 2 dévoile une curieuse information

L'attente autour de la prochaine console de Nintendo s'accroît avec la découverte d'un brevet fraîchement déposé, laissant supposer que la Nintendo Switch 2 pourrait intégrer des écrans détachables. D'après les informations divulguées par Gamerant, ce brevet décrit un dispositif ressemblant fortement à la Nintendo 3DS, doté de deux écrans distincts pouvant être détachés et interagir sans fil. De plus, la console disposerait d'un écran tactile, rendant possible son utilisation même fermée. C'est tout de même assez fou si c'est vrai.

Bien qu'il soit fréquent que des brevets ne débouchent pas sur des produits commercialisés, cet appareil non identifié semble tout à fait en adéquation avec la ligne de produits Nintendo Switch. Il est donc plausible de penser que certaines des fonctionnalités évoquées dans ce brevet se retrouveront dans la Nintendo Switch 2. Un tel dispositif ouvrirait également la porte à l'ajout de jeux DS et 3DS. Le tout à la bibliothèque en ligne de la console.

Le brevet en question

Un gros changement au programme ?

Pour l'instant, les informations concrètes concernant la Nintendo Switch 2 sont rares. Les dernières conjectures avancent que la console pourrait être équipée de la technologie NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction, la plaçant ainsi en avance en matière de ray tracing par rapport à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X. Cependant, la fonctionnalité Frame Generation pourrait ne pas être supportée, Nintendo et NVIDIA collaborant étroitement pour choisir les options les plus adaptées pour cette toute nouvelle console.

Parmi les informations vérifiées à propos du successeur de la Switch, on sait que Nintendo prévoit de mettre à profit les comptes Nintendo pour une transition en douceur vers la Switch 2. Enfin, tout ceci doit être pris avec précaution. Mais il est aussi intéressant de noter que le dispositif en question semble être uniquement portable. Avec la Switch, Nintendo a réussi à fusionner ses segments de consoles portables et de salons grâce à son caractère hybride. Il semble donc peu probable que le successeur de la Switch s'écarte significativement de la version actuelle. Pour mémoire, la date de lancement de la Nintendo Switch 2 reste à déterminer.

De votre côté, que pensez-vous d'un tel brevet ? Ce système d'écrans pourrait-il vous intéresser ?