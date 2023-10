La Nintendo Switch 2 n'arrête plus de faire les titres, tandis que le constructeur japonais ne réagit pas aux rumeurs et autres leaks. La firme a sa feuille de route et ne s'en écartera pas malgré les bruits de couloir qui enflent. Et à ce propos, une nouvelle très grosse fuite vient d'être repérée par les yeux avisés d'internautes.

À quand l'annonce et la sortie de la Nintendo Switch 2 ? Pour la présentation, il y a différents sons de cloche. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est que Big N laisse passer la fin de l'année pour enclencher la communication au premier trimestre 2024. Si l'on en croit les informations de VGC, toujours très fiables, la sortie aurait lieu au second semestre 2024. Désormais, on a une date ferme.

C'est à prendre avec de belles pincettes, mais selon un profil Discord, SoldierDelta, le lancement de la Nintendo Switch 2 pourrait se produire le 24 septembre 2024. Même si une sortie en novembre n'est pas à écarter. Mais pour le coup, cette fenêtre serait ce qu'on appelle un « placeholder ». Un créneau provisoire qui permet aux revendeurs d'engranger des précommandes. Cette mystérieuse personne va nettement plus loin et assure avoir eu connaissance des prix des consoles. Oui, tout au pluriel car il y aurait une surprise de taille.

La Nintendo Switch 2 serait disponible le 24 septembre 2024 avec au choix deux modèles différents. Le premier à 449 dollars qui pourrait accueillir les nouvelles cartouches de jeu, et un autre 100% dématérialisé à 400 dollars. Big reproduirait ainsi ce que fait la concurrence avec la PS5 Édition numérique et la future Xbox Series X sans lecteur blu-ray. Des informations crédibles ? C'est visiblement la personne qui a fourni des détails et des images de l'exclusivité PlayStation 5 Rise of the Ronin, au leaker The Snitch.

Crédits : Yanko Design.

Deux consoles, deux tarifs pour contenter tout le monde ?

Comme dit plus haut, la source ne faisant pas partie du cercle des insiders de confiance, les pincettes sont plus que jamais de rigueur. Il pourrait s'agir d'un faux leak basé uniquement sur des spéculations. Mais un modèle 100% numérique pourrait peut-être expliquer un point sur le stockage de la Nintendo Switch 2. D'après Nate The Hate, qui semble avoir ses entrées, l'espace interne pour installer des jeux, mises à jour et applications serait de 512Go, ce qui est énorme en comparaison de la Switch classique. Elle est en effet limitée à 32Go, ce qui rend obligatoire l'achat d'une carte SD pour augmenter le stockage si vous voulez garder plusieurs jeux directement sur la console. On peut donc supposer que ses 512Go seraient plus qu'utiles avec une Nintendo Switch 2 Édition numérique.

Mais cette hausse du stockage interne pourrait aussi se justifier par la qualité des futurs titres. Une rumeur encore toute fraiche stipule que Monster Hunter 6 pourrait débarquer sur la machine, en même temps qu'une version PS5, Xbox Series X|S. Et MH6 ou Monster Hunter World 2 ne serait pas un cas isolé. Le leaker Tom Henderson a déclaré « Je suis vraiment enthousiaste vis-à-vis de la Nintendo Switch 2 et de sa technologie. Nous verrons beaucoup plus « sortie prévue sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et Switch 2 » dans les 12-18 prochains mois ».

D'autres révélations ont mentionné l'existence de démos techniques de The Matrix Awakens avec du ray tracing et la prise en charge du DLSS de Nvidia, ou encore de Zelda Breath of the Wild en 4K. FF7 Remake aurait même le droit à un portage. Que de gros softs qui prennent sûrement beaucoup de place, d'où peut-être la nécessité de fournir un stockage plus raisonnable sans avoir à débourser des euros supplémentaires pour une carte SD dès la sortie.