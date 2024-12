Une fois de plus, la Nintendo Switch 2 se dévoile à travers de tout nouveaux leaks, offrant un aperçu supplémentaire du design auquel on peut s’attendre. Voyez plutôt.

La Nintendo Switch 2 fait parler d’elle. Alors que Nintendo prévoit une annonce officielle d’ici avril 2025, les rumeurs et leaks s’accumulent. Dernière révélation en date : des informations provenant de fabricants d’accessoires, notamment Dbrand, semblent dévoiler des détails clés sur la console. Bien que rien ne soit confirmé, voici un tour d’horizon des informations qui circulent.

Une console plus grande, mais toujours pratique d'après un leak sur la Nintendo Switch 2

D’après Dbrand, la Nintendo Switch 2 sera plus imposante que la Switch OLED. Selon Adam Ijaz, le PDG de la marque, ses équipes auraient utilisé un scan 3D du modèle pour concevoir une nouvelle coque appelée « Killswitch 2 ». Résultat : une console plus large (270 mm contre 242 mm), légèrement plus haute (116 mm contre 102 mm), mais à peu près aussi fine. Ce nouveau design pourrait intégrer un écran de 8 pouces, un bel agrandissement par rapport au modèle OLED qui en offre 7.

Ces dimensions accrues pourraient rendre l’expérience en mode portable encore plus immersive, tout en conservant une prise en main confortable. Les Joy-Con, éléments emblématiques de la Switch, auraient été retravaillés. Ils seraient désormais fixés magnétiquement, avec un bouton d’éjection placé à l’arrière. Mais la vraie nouveauté intrigue : une mystérieuse touche carrée marquée d’un « C », située sous le bouton Home. Ce bouton reste un mystère. Capture d’écran ? Contrôle de la caméra ? Rien n’est sûr. Les théories s’inspirent des « C-buttons » de la manette Nintendo 64, mais Nintendo pourrait surprendre avec une fonctionnalité inédite.

Nintendo semble également avoir pensé à des détails pratiques. Un deuxième port USB-C serait situé sur le dessus de la console. Cela permettrait de recharger l’appareil tout en jouant en mode table, ce qui n’est pas possible avec les modèles actuels. La béquille large, introduite avec la Nintendo Switch OLED, serait de retour. Ce choix garantit une meilleure stabilité, un atout pour les longues sessions en mode portable.

Des zones d’ombre qui alimentent les spéculations

Malgré ces informations prometteuses, de nombreuses questions restent sans réponse. Quel type d’écran sera utilisé, OLED ou LCD ? Nintendo proposera-t-il un dock TV similaire à celui de la Switch actuelle ? Dbrand suppose que oui, mais aucune confirmation officielle n’a été donnée.

Côté fonctionnalités, on sait déjà que la Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux Switch actuels. Le Nintendo Switch Online devrait également être au rendez-vous. Révéler autant de détails sur un produit non annoncé par Nintendo est audacieux. Mais Dbrand n’en est pas à son coup d’essai. La marque s’est déjà distinguée par son marketing provocateur, notamment avec des skins inspirés de licences Nintendo. Ces provocations amusent les joueurs tout en agitant les réseaux, un pari osé mais efficace.

Double leak

Les rumeurs ne viennent pas seulement d’acteurs comme Dbrand. Des fabricants chinois d’accessoires auraient laissé filtrer des images qui révèlent de nouveaux détails sur la Switch 2. Ces visuels mettent particulièrement en lumière le design des nouveaux Joy-Con et de la béquille.

Selon les photos, la béquille semble conserver sa largeur notable, comme celle de la Switch OLED, ce qui est une bonne nouvelle pour la stabilité. Quant aux Joy-Con, ils confirment les changements observés dans les rendus : des dimensions légèrement plus grandes et un nouveau bouton mystère. Ces éléments renforcent les précédentes spéculations sur des ajustements de confort et de fonctionnalité.

Source : Dbrand