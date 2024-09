La Nintendo Switch 2, très attendue par les fans, commence à dévoiler quelques secrets. Après des mois de spéculations, de nouvelles informations émergent sur sa sortie, ses fonctionnalités et son prix. Voici ce que l’on sait pour l’instant d'après ce qui semble être un nouveau leak. Evidemment, tout ceci reste à prendre avec des pincettes.

La Nintendo Switch 2 fait encore parler d'elle avec un leak

La Nintendo Switch 2 pourrait arriver plus tôt que prévu. D’après les dernières révélations partagées par Vandal, la console serait déjà prête à entrer en production. Sa sortie mondiale serait prévue entre mars et avril 2025. Ce calendrier dépendra des résultats financiers de Nintendo en fin d'année. Si tout se passe bien, la console pourrait sortir dès mars. Sinon, il faudra attendre le début de l’année fiscale suivante, en avril.

L’une des nouveautés les plus attendues concerne les Joy-Con. Selon Ruben Mercado, PDG de Blade, une entreprise spécialisée dans les accessoires de jeu, les nouveaux Joy-Con de la Switch 2 seront magnétiques. Ils auront un système de verrouillage plus efficace pour mieux se fixer à la console. Mais ce n’est pas tout. Il semblerait que leur design soit complètement revu. Contrairement à ce que l’on connaît, les protections pour sticks analogiques ne seraient plus compatibles. Ce changement laisse entrevoir des possibilités intéressantes, comme des sticks intégrés de manière plus innovante ou même des trackpads inspirés du Steam Controller.

Même si aucune information officielle n'a encore été confirmée, les rumeurs parlent d'un prix entre 400 et 500 euros. Ce tarif placerait la Nintendo Switch 2 légèrement au-dessus de la Switch actuelle, mais bien en dessous des consoles de nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X. Cela pourrait permettre à Nintendo de rester compétitif sur le marché tout en proposant un produit de qualité.

Pour éviter les pénuries, Nintendo prévoit visiblement un lancement simultané dans le monde entier, avec un stock important de consoles disponibles. Cette stratégie vise à éviter les problèmes d'approvisionnement qui ont touché des consoles comme la PS5. L'objectif est de répondre à la demande massive dès le premier jour et de contrer la spéculation autour des ventes.

Source : vandal