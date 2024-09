La Nintendo Switch 2 se fait attendre, et tout le monde espère une présentation officielle. En attendant, on sait déjà quel sera l’un des tout premiers jeux à sortir.

Le Professeur Layton fait son grand retour, et l'excitation est palpable. Depuis l'annonce officielle du prochain opus de la série, Professor Layton and the New World of Steam, les fans se demandent à quoi s'attendre. De nouveaux mystères à résoudre, un tout nouvel univers à explorer… Le jeu qui devrait être disponible sur Nintendo Switch 2 a une bonne nouvelle à annoncer.

La Nintendo Switch 2 tient déjà un beau jeu

L'attente touche à sa fin. Professor Layton and the New World of Steam débarquera en 2025, et la hype est bien réelle. Selon le célèbre compte Twitter Genki_JPN, souvent très au courant, la sortie du jeu est toujours prévue pour l'année prochaine, et il sera disponible sur la prochaine console de Nintendo, à savoir la Nintendo Switch 2. On savait déjà que le jeu était confirmé pour "la successeure" de la Switch, mais cela semble à nouveau se confirmer.

Les amateurs de Layton attendaient ce moment depuis longtemps. Depuis 2017, avec la sortie de L'Aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires, aucun nouvel épisode majeur n’a vu le jour. Ce dernier se concentrait sur Katrielle, la fille du Professeur. Mais cette fois, c’est Layton lui-même et son fidèle acolyte Luke qui reviennent pour résoudre de nouveaux mystères. Cette nouvelle aventure s’annonce bien différente des précédentes et pourrait même redéfinir la série.

Le cadre du jeu sera totalement nouveau. Adieu les charmantes petites villes européennes, et bonjour le steampunk ! The New World of Steam nous plonge dans une époque industrielle où la technologie à vapeur est omniprésente. Ce monde mécanique est un terrain de jeu idéal pour les énigmes complexes et les mystères uniques à résoudre. Avec cet environnement, les puzzles du jeu promettent d’être aussi fascinants que les décors eux-mêmes.

Les personnages, eux aussi, ont changé. Luke, l’acolyte de toujours, est désormais plus mature. Sa relation avec le Professeur devrait être plus développée et offrir des dialogues plus riches. Dans ce nouveau monde, leur duo devra relever des défis encore plus grands. Le cadre steampunk ne servira pas seulement d'ambiance : il influencera également les énigmes et la manière dont les joueurs interagiront avec l'environnement.

Source : Genki_JPN