Une fois encore, l'actualité autour de la Nintendo Switch 2 est actuellement brûlante. Aux dernières nouvelles, la nouvelle console devrait enfin être présentée dans la semaine, après des mois (et même années) de leaks, rumeurs et spéculations. S'agissant de sa sortie tant attendue, il serait question d'un lancement dans le courant du printemps. Pour accompagner l'événement, il faudra bien sûr des jeux pour en justifier l'achat. Et l'un des titres les plus acclamés de l'année dernière pourrait bien en profiter pour s'inviter dans son catalogue.

Un lancement déjà métaphoriquement réussi pour la Nintendo Switch 2 ?

Si la Nintendo Switch 2 fait bien l'objet d'une annonce en bonne et due forme cette semaine, beaucoup spéculent que Big N attendra l'approche de sa fenêtre de lancement pour annoncer le line-up de jeux disponibles à sa sortie. Le Nintendo Direct de février pourrait ainsi encore se concentrer sur son infatigable grande sœur. Cela n'empêche pas des rumeurs et prédictions de déjà aller bon train pour savoir avec quels jeux se chauffera la nouvelle console du constructeur japonais.

PH Brazil, un leaker généralement plutôt réputé s'agissant de tout ce qui touche à Nintendo, s'est ainsi fendu sur Famiboards de sa propre prédiction en ce sens. Selon lui, Metaphor: ReFantazio d'ATLUS, l'un des jeux les plus encensés par la critique en 2024, lauréat des prix de meilleur RPG, meilleur narration et meilleure direction artistique aux Game Awards et très joli carton commercial, devrait se rendre disponible sur Nintendo Switch 2 durant sa fenêtre de lancement. Pour rappel, le jeu n'est accessible depuis le 11 octobre dernier que sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.

Avec l'appui du dernier bébé du talentueux studio derrière la populaire franchise Persona, et sans compter sur ses propres exclusivités phares, la Nintendo Switch 2 devrait ainsi disposer de plusieurs arguments coup de poing dès son arrivée. Naturellement, il ne s'agit pour l'instant que d'une prédiction, même si elle provient d'un leaker assez fiable. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle d'ATLUS ou de Nintendo pour voir si la métaphore va au bout de ses idées.

Source : PH Brazil sur Famiboards