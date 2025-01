La Nintendo Switch 2 (c'est bel et bien son nom officiel) s'est enfin dévoilée officiellement à nos yeux ! Dans une vidéo de présentation partagée jeudi 16 janvier, la nouvelle console hybride a donné un premier aperçu de son design et de ce qui ressemblerait fortement à Mario Kart 9. Et si cette première mise en bouche cachait également quelques détails supplémentaires, notamment du côté des fonctionnalités de la machine ?

Un peu de PC dans la Nintendo Switch 2 ?

On ne va pas feindre la grosse surprise quant à la révélation de la Nintendo Switch 2. Les fuites étaient si nombreuses depuis plusieurs semaines et, surtout, de plus en plus concrètes. D'autant que, face au rendu final, force est de constater que nombre d'entre eux étaient avérés. Il se pourrait même que d'autres se confirment prochainement si on se fie aux premières images.

Pour le moment, Nintendo s'est contentée de cette présentation vidéo, sans donner davantage de détails. Dès lors, les nouveautés de la console doivent encore se préciser. Mais la bande-annonce fait déjà comprendre que la manière de jouer sera encore plus permissive avec la Switch 2. De fait, on peut voir les Joy-Con se détacher, comme sur la première console, mais être en plus utilisable à l'horizontal… comme une souris d'ordinateur !

Un nouvel accessoire accompagnera donc la Nintendo Switch 2. Il s'agit d'un embout dans lequel glisser chacun des Joy-Con, de la même manière que celui déjà disponible sur sa grande sœur. Cette fois, cependant, il permettra de poser les manettes à plat sur leur tranche et de les faire vraisemblablement glisser. Qui plus est, on peut voir qu'au moins un des deux, celui de droite, comporte un bouton sur sa face avant. Combiné avec la technologie infrarouge embarquée, cela pourrait vraiment permettre d'en faire une souris.

Nintendo doit encore confirmer les différentes spécificités de sa Switch 2. Mais, une nouvelle fonctionnalité semble déjà se montrer. Si c'est bien celle à laquelle on pense ici, ce sera particulièrement pratique pour certains types de jeux, tels que les jeux de gestion, de construction ou de stratégie.