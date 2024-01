2024 enfin l'année de la Nintendo Switch 2 ? S'il y a par moments des informations contraires, tous les initiés de l'industrie vidéoludique s'accordent sur un lancement dans la deuxième moitié de l'année, avec une annonce qui pourrait donc avoir lieu durant la première. Ce qui est plausible étant donné que la console entame sa septième année d'existence, et que les sorties de jeux Nintendo seront quasi absentes. Big N va remplir son catalogue avec Princess Peach Showtime, un titre qui est totalement inédit, et des remakes ou remasters de Mario vs Donkey Kong, Paper Mario : La Porte Millénaire et Luigi's Mansion 2 HD.

Big N encore plus ouvert avec sa Nintendo Switch 2

Avec si peu de softs, dont un seul vraiment nouveau, ça sent clairement la fin et l'arrivée de la Nintendo Switch 2. Et pour l'instant, on ne sait rien d'officiel à son sujet. La seule certitude à la rigueur, c'est que la dimension portable ne sera pas abandonnée à la vue du succès du concept hybride de la Switch originale. Ensuite, c'est bien plus flou. Certains avancent qu'elle sera capable de détrôner la PS5 et la Xbox Series en termes de ray-tracing, tandis que d'autres invitent à avoir des attentes modérées étant donné que ce serait une simple itération ou évolution.

Depuis plusieurs mois maintenant, des jeux Nintendo Switch 2 semblent être au centre de leaks. Et la dernière victime n'est autre que Bayonetta qui reviendrait avec sa trilogie, mais dans une version plus clinquante (graphismes, performances). Aujourd'hui, Christopher Dring, journaliste pour Gamesindustry, alimente le moulin à rumeurs concernant les jeux de la Switch 2. Selon ses informations, la société japonaise est en discussions avec différents studios externes pour qu'ils s'approprient certaines licences Nintendo.

Je sais que Nintendo rencontre activement des développeurs indépendants pour trouver de nouveaux partenaires [pour la Nintendo Switch 2]. Une partie des échanges portent sur l'édition de jeux indés, ce que la firme fait de temps en temps. Mais elle recherche aussi des studios qui pourraient travailler avec certaines de leurs licences. Nintendo collabore régulièrement avec des tiers comme Bandai Namco, Team Ninja, PlatinumGames, MercurySteam, WayForward et Grezzo. Mais Big N essaye d'étoffer cette liste, et je connais trois studios qui sont en pleine discussion pour créer des jeux basés sur des IP Nintendo. Via Gamesindustry.

Image du jeu 2D Metroid Dread (crédits : Nintendo).

Des jeux Mario et Zelda par d'autres studios ?

Comme indiqué par Christopher Dring, ce n'est pas la première que Nintendo sous-traite ses franchises. The Legend of Zelda Link's Awakening ainsi que Metroid Dead ont par exemple été conçus par Grezzo et MercurySteam justement. Mais apparemment, le constructeur a envie d'accentuer cela dans les mois et années à venir. Et d'ici là, la Nintendo Switch 2 sera sur le marché. En revanche, le journaliste ne mentionne pas de séries en particulier. Est-ce que Big N pourrait prêter Mario ou Zelda pour des très gros projets ? Ubisoft a eu l'occasion de le faire avec Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et ça s'est très bien passé.

D'après les dernières rumeurs, la Nintendo Switch 2 pourrait coûter 400 dollars et ses jeux 70 dollars. Pour le prix de la console, c'est ce qui avait déjà été suggéré mais pour un modèle dématérialisé. Car oui, parmi les bruits de couloir, on entend souvent qu'il pourrait y avoir plusieurs machines avec ou sans support de cartouches, avec écran LCD ou OLED etc.