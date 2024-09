Des images présumées de la prochain Nintendo Switch 2, ont récemment fait surface sur un site chinois, attirant l’attention des fans et de la communauté du jeu vidéo. Ces photos, apparemment issues d’une usine où la console serait en production, révèlent des prototypes qui offrent un premier aperçu de ce que pourrait être la prochaine console de Nintendo. Bien que l'authenticité des images ne soit pas confirmée, elles apportent des informations intéressantes sur les spécifications et le design possible de la Switch 2.

Les premières images de la Nintendo Switch 2 ?

Les photos divulguées (voir ci-joint et ici) montrent une console dont le design semble assez proche de celui de la Switch actuelle, sans changement radical dans son apparence générale. Les dimensions mentionnées dans la fuite indiquent que la Nintendo Switch 2 pourrait mesurer 270 mm de longueur, 115 mm de largeur et 14 mm d'épaisseur, ce qui la rend légèrement plus grande que le modèle actuel, tout en conservant un format portable.

Le grand écran de 8 pouces constitue l'une des évolutions les plus notables par rapport à la Switch originale, qui proposait un écran de 6,2 pouces, tandis que la version OLED offrait un écran de 7 pouces. Dans la théorie, ce nouvel écran plus grand devrait améliorer l’expérience en mode portable, avec des graphismes plus immersifs et une meilleure visibilité, sans pour autant modifier drastiquement l’ergonomie de la console.

Un design très différent ?

Un design familier mais plusieurs changements pour la Nintendo Switch 2

Outre l’augmentation de la taille de l’écran, le design global reste donc assez familier. On note par contre sur les images du Joy-Con un bouton supplémentaire sur la partie haute. Reste à savoir quelle sera son utilité. Un autre détail intéressant révélé par les images leakées concerne le bouton d'appairage (voir photo), qui a changé de position. Autrefois situé au milieu de la console, il semble maintenant avoir été déplacé.

Un Joy-Con différent avec plus de boutons

En plus de ce changement, trois nouvelles fentes inconnues apparaissent sur le prototype de la Nintendo Switch 2. L'une d'elles ressemble fortement à une prise jack 3,5 mm, probablement destinée à connecter un casque audio filaire. Les deux autres fentes, plus larges, pourraient indiquer des emplacements pour insérer des cartouches de jeu ou accueillir d'autres types de périphériques. Mais leur fonction exacte reste à déterminer.

En observant de plus près, il semblerait qu’il y ait désormais trois gâchettes de chaque côté, une évolution qui pourrait offrir davantage de contrôle et de précision aux joueurs. Ces modifications indiquent que Nintendo pourrait chercher à améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités de la Nintendo Switch 2. On remarque également une modification significative des gâchettes, qui semblent plus imposantes que sur le modèle actuel.

Un nouveau bouton sur la face avant

Pour terminer, sur la console de face (voir photo), on peut remarquer un nouveau bouton carré sous le bouton Home. Enfin, un autre détail intrigant est l’apparition d’une fente inconnue sur le dessus de la Nintendo Switch 2, située entre l’espace dédié à l’aération (à gauche) et la prise jack 3,5 mm (à droite). Sa fonction reste mystérieuse pour l’instant.

Source : catbox.moe via Reddit