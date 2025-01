La Nintendo Switch 2 a encore leaké et cette fois, tout se confirme. Alors que l'annonce est imminente, les fuites se multiplient et circulent sur Internet.

Elle n’est pas encore annoncée officiellement, qu’elle semble déjà être parmi nous, la Nintendo Switch 2 est une fois encore victime de leaks et tout semble se confirmer. Ça n'en finit plus depuis plusieurs semaines et des clichés apparaissent régulièrement sur Internet. Cette fois, c’est le dock de la console qui est visible et ça confirme ce qui se disait déjà, il n’y a plus vraiment de place aux doutes.

La Nintendo Switch 2 a encore leaké, cette fois c'est le dock

Nintendo nous a dit qu’il présenterait sa Nintendo Switch 2 avant la fin du mois de mars 2025. On s’attend donc à une révélation prochainement et c’est tant mieux, puisque la console est régulièrement victime de leaks. Encore il y a quelques heures, la très sérieuse Laura Kate Dale, journaliste (passée par The Guardian ou encore Kotaku) a révélé une nouvelle image de la machine qu’une de ses sources fiables lui a transmise. Pour le coup, il est vrai que ce que l’on voit semble vraiment réel, d’autant que ça ramène directement à la description faite par The Verge il y a plusieurs semaines. Eux aussi avaient pu voir des images de la machine.

Quelques détails supplémentaires, les fuites se multiplient

On remarque ainsi un pied ainsi qu’une surface en relief en bas à l’arrière de la machine afin de libérer les espaces dédiés à l’aération. Sur le papier, cela nous permettrait de mettre la console à l’horizontale. Toute une partie est encore floue, mais on peut voir quelques informations concernant l’alimentation. La journaliste indique notamment que la console serait fournie avec un chargeur de 60W et que celui de la première Switch serait incompatible. Rien d’étonnant là-dessus, c’est souvent le cas d’une console à l’autre. Elle conclut en disant qu’elle ne rapporterait rien davantage.

Il faudra donc se contenter de ce que l’on a, mais entre cette photo, celle de l’intérieur de la machine ainsi que les récents visuels des joy-cons, on commence à se faire une image nette de la Nintendo Switch 2. Maintenant, on attend plus qu’une chose, une véritable annonce de la part de Nintendo. Big N reste toujours silencieux pour le moment, mais l’annonce ne devrait plus tarder.