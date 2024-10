Elle fait dans la discrétion, pourtant la “Nintendo Switch 2” est de plus en plus attendue. Mais, de nouvelles informations fuitent et ça devrait plaire à beaucoup de joueurs.

Ça fuite dur ces derniers jours du côté d'une grosse franchise de Nintendo. De fait, le studio Game Freak a subi un hack massif, laissant en liberté une tonne d'informations personnelles sur des centaines d'employés, mais aussi d'autres relatives aux projets en cours. Or, cela pourrait bien avoir donné des détails sur la prochaine console du constructeur. Une fois de plus, une fonctionnalité très attendue semble bien se confirmer pour la “Nintendo Switch 2”.

Une Nintendo Switch 2 qui n'oubliera pas sa grande sœur

Les fans de Nintendo attendent beaucoup de chose de celle qu'on appelle, pour le moment, la “Nintendo Switch 2”. S'il ne fait plus aucun doute qu'elle arrivera bel et bien, le constructeur ayant lui-même annoncé que la console actuelle vivait ses derniers mois, on a encore peu d'informations officielles quant aux caractéristiques de cette nouvelle machine. Mais, les différents leaks parvenus jusqu'à ce jour donnent une idée de ce qu'elle nous réserverait.

Dans les derniers rebondissements concernant la “Switch 2”, le hack de Game Freak confirmerait à nouveau ce que beaucoup attendent, à savoir la rétrocompatibilité. En effet, selon @CentroLeaks, un compte X spécialisé sur les actualités Pokémon et les leaks, les données diffusées montreraient que la nouvelle console de Nintendo emploierait le même format de ROM (NSP, soit « Nintendo Submissions Packages ») que pour la Switch actuelle.

La différence avec les ROMs de “Switch 2” serait donc les clés de cryptage. Mais, le fait que la console puisse supposément lire le même format suggèrerait une bonne nouvelle. De fait, cela pourrait bien signifier qu'elle soit en mesure de faire tourner les jeux de la console actuelle.

Cela serait tout à l'avantage des consommateurs. Qui dit rétrocompatibilité, dit aussi que la nouvelle console profiterait de tout le catalogue de jeux déjà existant pour sa grande sœur. Ainsi, les joueuses et joueurs pourraient relancer leurs cartouches sur la “Switch 2”. De même, les nouveaux venus dans cet écosystème auraient accès des centaines de jeux dès le lancement.

Enfin, pour celles et ceux qui en ont marre des remake et des remaster, ce serait aussi bon signe. Avec une telle fonctionnalité, le constructeur n'aurait pas à puiser dans la ludothèque de la Nintendo Switch pour ressortir certains titres sur la nouvelle console. Voilà qui encouragerait des ressorties de jeux plus anciens, ainsi que le développement de nouveautés. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles officielles pour confirmer les attentes.