Comme nous l'avions évoqué il y a quelques jours sur Gameblog, un utilisateur affirmait avoir assisté à une démonstration de la Nintendo Switch 2. Celle-ci aurait eu lieux à la Gamescom 2023. D'après lui, les kits de développement destinés aux créateurs de jeux sont disponibles depuis un certain temps. Mieux, la console serait rétrocompatible avec les jeux de la première Switch. Bien que cela ne fût à l'origine qu'une rumeur, la confirmation vient d'être donnée par un média.

La Nintendo Switch 2 était bel et bien à la Gamescom

Effectivement, selon Eurogamer, outre l'opportunité pour les visiteurs de tester Pikmin 4 et Super Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo avait dans les coulisses quelque chose de bien plus intéressant à présenter. En fait, la société a organisé des sessions de présentation à huis clos pour les développeurs, mettant en avant la future Nintendo Switch 2. Les partenaires ont ainsi eu l'occasion de voir des démonstrations techniques illustrant les capacités de la nouvelle console. Parmi celles-ci figurait une version optimisée de Zelda : Breath of the Wild, adaptée pour tirer parti des performances améliorées de la Switch 2. Cette démo vient corroborer les affirmations d'un leaker en début de semaine concernant la rétrocompatibilité. Il est à noter que cette présentation était purement technique et qu'il n'y a aucune confirmation d'une réédition du jeu.

Une autre source de VGC rapporte que Nintendo a aussi dévoilé une démo à la GC 2023. Il s'agit de The Matrix Awakens d'Epic, conçue avec Unreal Engine 5. À l'origine, elle servait à présenter les capacités des PS5 et Xbox Series X en 2021. La démo aurait tourné sur les spécifications cibles de la future console Nintendo. Elle aurait même utilisé la technologie DLSS de Nvidia pour l'upscaling. Le ray tracing avancé était semble t-il activé. Les visuels étaient comparables à ceux des consoles Sony et Microsoft actuelles. En outre, bien que les détails spécifiques sur le matériel restent secrets, les sources de VGC ont indiqué que la console de nouvelle génération pourrait être utilisée en mode portable, à l'instar de la Nintendo Switch.

Mockup via Yanko Design.

Le point sur les rumeurs

Concernant les rumeurs entourant la Nintendo Switch 2, la date de lancement reste incertaine. Bien que la majorité des spéculations mise sur une sortie au premier semestre 2024, rien n’est encore confirmé. D’après diverses fuites, plusieurs détails importants ont été révélés. La console continuera de supporter les jeux physiques grâce à un lecteur de cartouches, et elle serait dotée d'un écran LCD, vraisemblablement dans un effort pour réduire les coûts de production. D'autre part, une amélioration significative de la mémoire interne est attendue, avec une capacité de 512 Go, contre les 32 Go de la version initiale de la Switch. Proposer 512 Go de stockage est désormais abordable et logique.

Toutefois, la rétrocompatibilité demeure le point central des discussions surgissant de cette démonstration.

Des interrogations subsistent : rééditions ou upscaling matériel ? La nature précise des améliorations reste incertaine.. Dans ce second scénario, il est possible d'envisager d'utiliser les cartouches de la première console. Avec une mise à niveau de la résolution, peut-être en 1440p ou, de façon plus ambitieuse, en 4K. De nombreux aspects sont encore flous...