Le secteur vidéoludique se redessine sans cesse. Les habitudes évoluent pour rentrer dans l'air du temps, tandis que les concurrents d'hier peuvent devenir les partenaires de demain. Avec l'annonce désormais officielle de la Nintendo Switch 2, un poids lourd du milieu témoigne de sa confiance envers la nouvelle machine. D'ores et déjà, l'intérêt de porter son catalogue dessus se fait sentir.

Un changement de stratégie qui mène vers la Nintendo Switch 2

Après des mois d'attente, de spéculations et de leaks en tous genres, la Nintendo Switch 2 s'est enfin montrée à nous concrètement. Pour l'instant, peu de détails en ont été dévoilés. Le temps fort pour la nouvelle console aura lieu le 2 avril prochain. D'ici là, les commentateurs commencent à prendre la température çà et là auprès des acteurs du secteur.

L'interviewer Danny Peña a récemment reçu un ponte du secteur vidéoludique pour son podcast Gamertag Radio. Il s'agit de Phil Spencer en personne, soit le patron de Xbox. Pendant l'entretien, l'homme s'est montré prolixe en réflexions sur l'industrie et la direction que les consoles et le catalogue de Microsoft sont en train d'emprunter. Ce dernier pourrait bien rencontrer celui de la Switch 2.

Ainsi, Spencer a martelé une fois de plus l'ambition de Xbox de sortir d'une structure monolithique concentrant toute l'expérience de la marque dans un seul écosystème. Désormais, lui et ses équipes souhaitent « permettre aux gens de jouer à la Xbox sur tout un tas de différents écrans ». Si le hardware de la marque sera toujours là à l'avenir selon ses dires, les jeux s'exporteront sur d'autres terres, et pourquoi pas la Nintendo Switch 2 ?

© Nintendo

Phil Spencer anticipe déjà le succès de la nouvelle Switch

Durant cet entretien pour Gamertag Radio, Phil Spencer insiste sur la volonté à présent affichée de Xbox de placer les jeux avant le hardware. C'est pourquoi le PDG veut abattre les « murs » autour de son catalogue. C'est pourquoi il ne cache pas son intérêt pour la Nintendo Switch 2.

De fait, Phil Spencer reconnaît l'identité à part entière du constructeur japonais. Pour lui, « ils sont magistraux dans ce qu'ils font ». C'est certainement ce qui explique la réussite qu'ils ont rencontré ces dernières années. Dès lors, le PDG de Xbox le dit, « la Switch est un énorme succès et je pense que la Switch 2 le sera aussi ».

Il poursuit également en insistant sur le caractère innovant de ce que propose Nintendo, et ce qu'il devrait proposer avec la Nintendo Switch 2. C'est pourquoi Phil Spencer le confirme, il compte bien faire partie de cette aventure. Alors, attendez-vous bel et bien à retrouver des jeux Xbox sur cette nouvelle console de Big N.

Nintendo, leur innovation et ce qu'elle représente dans ce secteur… J'applaudis toujours les initiatives qu'ils prennent. Ils ont fait une petite vidéo flash et je sais que nous aurons plus de détails avec le temps. J'ai vraiment hâte de les soutenir avec les jeux que nous avons. Je pense qu'ils sont une composante très importante de cette industrie. Phil Spencer, pour Gamertag Radio