Après le State of Play de Sony, les joueuses et les joueurs attendent impatiemment les prises de parole de a concurrence. On a déjà connaissance d'une conférence le 2 avril prochain pour la Nintendo Switch 2, mais le constructeur pourrait bien nous proposer un événement bien plus tôt. Cela dit, tant que rien n'est sûr, tous les regards sont tournés vers sa nouvelle machine. D'autant plus qu'il commence à préparer le terrain à son attention en renvoyant une des fonctionnalités, même si elles étaient appréciées jusque-là.

Dites au revoir à cette fonctionnalité avec la Nintendo Switch 2

Quand un constructeur prévoit une nouvelle console, cela a évidemment un impact sur bien des aspects. Certes, la Nintendo Switch 2 présente de nombreuses similitudes avec la première Switch. Pour autant, elle induit inévitablement à repenser les services proposés sur chacune des deux machines. Le constructeur a donc décidé de revoir son système de récompense. Un petit conseil : dépêchez-vous pour utiliser vos points or.

La nouvelle est tombée aujourd'hui. À l'approche de la Switch 2, Nintendo va supprimer une fonctionnalité pourtant chère au cœur des inscrits au programme de fidélité : les points or. Ceux-ci s'obtiennent en achetant des jeux, depuis l'e-shop ou en physique. Eux qui servaient à obtenir des réductions sur les futures acquisitions vont donc nous dire au revoir. En effet, le système va doucement s'éteindre à partir du 25 mars 2025 en suivant le plan suivant :

Vous ne gagnerez plus de points or sur les achats dématérialisés.

Pour les jeux physiques, vous pourrez cumuler des points s'ils sont parus avant le 25 mars en les ajoutant à votre compte dans l'année de leur sortie.

Notez que tous les points Or acquis jusqu'ici sont encore valables dans les 12 mois suivant leur obtention. Vous avez encore un peu de temps pour utiliser cette monnaie virtuelle, pour votre console actuelle ou peut-être, qui sait, votre future Nintendo Switch 2 ?

Un choix qui déplaît aux joueurs Nintendo

Toujours est-il que cette nouvelle est loin d'être réjouissante pour les joueuses et les joueurs. Déjà, beaucoup relèvent les tarifs toujours pratiqués sur la Nintendo Switch. Ils craignent même des hausses de prix avec la Switch 2. Dès lors, cette façon d'avoir des remises était toujours bienvenue.

Sur les réseaux sociaux, certains soulignent combien les points platines, qui eux sont préservés pour le moment, sont inutiles par rapport aux dorés1. C'est vrai que leur utilisation est purement esthétique, permettant de personnaliser votre avatar Nintendo par exemple. D'autres internautes espèrent au moins qu'un nouveau système similaire sera mis en place2 avec la Nintendo Switch 2.