La Nintendo Switch 2 est sur toutes les lèvres. Même si le constructeur japonais n'y fait jamais référence sous ce nom, la console qui va succéder à la Switch a bien été confirmée à plusieurs reprises par la société. Shuntaro Furukawa, le président de Big N, a d'ailleurs réaffirmé à Reuters que l'annonce devrait avoir lieu avant la fin de l'année fiscale en cours. Soit avant le 31 mars 2025. Et si le lancement était finalement plus tôt qu'on ne le pense ? Une fenêtre de sortie se précise encore, une annonce pour bientôt ?

Une fenêtre de sortie pour la Nintendo Switch 2

Tout le monde y va de son analyse sur la sortie de la Nintendo Switch 2, mais il est bien compliqué de savoir ce que Big N va faire au final. Mais une nouvelle rumeur en provenance des forums Weibo et Famiboards va peut-être changer la donne. Selon un bruit de couloir, la console pourrait être annoncée en janvier 2025... pour un lancement dès mars 2025. « J'ai obtenu quelques informations d'une source qui a vu juste à plusieurs reprises. Il a notamment divulgué le modèle OLED de la Switch, Mario & Luigi Brothership, l'Indie World d'août, le Nintendo Partner Showcase et bien plus. L'annonce aura lieu en janvier 2025 et elle [la Nintendo Switch 2] sortira en mars » déclare un internaute.

Est-ce de la simple spéculation ou une véritable information ? Il est bien difficile de savoir à l'heure actuelle, mais ce n'est pas la première fois que cette fenêtre est évoquée pour la Nintendo Switch 2. Pour rappel, ce schéma avait déjà été retenu par le constructeur pour la Switch 1. La révélation avec des prises en main par les journalistes avait lieu en janvier, puis la console était sortie partout dans le monde le 3 mars 2017.

Au moment d'écrire ces lignes, il y a beaucoup de rumeurs sur la Nintendo Switch 2, mais on sait officiellement qu'elle sera rétrocompatible. « De plus amples informations à ce sujet, y compris sa compatibilité avec la Nintendo Switch, seront annoncées à une date ultérieure » a déclaré Furakawa-san le mois dernier. Selon toute vraisemblance, elle serait aussi capable de prendre en charge la 4K, avec une technologie de mise à l'échelle type DLSS de Nvidia.

Mockup de la Nintendo Switch 2

