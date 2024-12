Le constructeur japonais a beau avoir le meilleur plombier, et même deux, il ne semble plus arriver à contenir les leaks sur la Nintendo Switch 2. Depuis plusieurs jours maintenant, des fabricants d'accessoires chinois ne se gênent plus de publier des rendus d'étuis de protection pour la console. Dans certains cas, les ventes sont même déjà ouvertes. Le point commun entre toutes ces fuites, c'est qu'elles montrent toutes un design identique, ce qui laisse penser que ce serait peut-être le bon. Il est peut-être temps de vous préparer à une énorme surprise...

Une annonce Nintendo Switch 2 pour bien commencer l'année 2025 ?

Selon « Necro » Felipe Lima d'Universo Nintendo, la production des pièces de la Nintendo Switch 2 aurait débuté en septembre dernier. Environ 836 000 puces Nvidia T239, qui sont censées équiper la machine, auraient été fabriquées. Un nombre qui a probablement encore bien augmenté depuis. Et il en serait de même pour la RAM ainsi que le stockage interne qui devrait être plus généreux cette fois-ci.

Cette accélération dans les préparatifs de la Nintendo Switch 2 pourraient être le synonyme d'un lancement d'ici la première moitié de l'année 2025. Si l'on se fie à Nate the Hate, un insider qui a déjà fait ses preuves, la sortie pourrait d'ailleurs avoir lieu entre mai et juin 2025. Une fenêtre très inhabituelle, mais pourquoi pas. Selon lui, la firme japonaise pourrait reproduire le même schéma qu'avec la Switch originale avec un événement pour la presse en mai.

Dans cette configuration, la Nintendo Switch 2 devrait s'annoncer officiellement plus vite que vous ne le pensez, du moins selon des bruits de couloir rapportés par Christopher Dring. Le gérant du site Gameindustry estime que quelque chose pourrait être en train de se tramer pour le début de l'année 2025. « On m'a dit que ça pourrait arriver dès le début de la nouvelle année. Nous pourrions avoir une sorte de révélation de la Nintendo Switch 2 ou au moins quelque chose ». Si certains sont parfois plutôt catégoriques, car certains de leurs sources, Dring prend lui du recul afin que ce ne soit pas interprété comme des faits. En attendant de savoir si ce sera le cas, l'aperçu de la console et de ses accessoires continuent d'alimenter les discussions un peu partout sur la Toile. À votre avis, quand la Switch 2 sera t-elle annoncée et quand sortira t-elle ?

Source : GamesIndustry.biz.