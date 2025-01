On peut parler officiellement de Nintendo Switch 2 puisque ce sera bien le nom de la future console du constructeur japonais. Pour sa prochaine génération, Big N préfère en effet jouer la carte de la continuité plutôt de celle de la rupture totale, en s'appuyant donc sur un modèle hybride qui a fait ses preuves. Au 30 septembre 2024, la Switch s'est vendue à 146,04 millions d'unités, faisant oublier l'immense flop de la Wii U (13,56 de machines écoulées).

Un démarrage record pour la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 est donc officielle, mais pour en savoir plus, il faudra attendre le 2 avril 2025 pour le nouveau Nintendo Direct sur la console. Mais on ne connait pas encore l'ampleur de la présentation. Des jeux voire même le line-up de lancement seront-ils révélés à cette occasion ? Beaucoup l'espèrent, mais il faut peut-être se préparer à ce que la société garde ces détails importants à mesure qu'on se rapprochera de la sortie. En revanche, après avoir donné un premier aperçu de la Nintendo Switch 2 à travers une bande annonce, le constructeur pourrait en dire plus sur la console et notamment sur une fonctionnalité qui pourrait changer votre façon de joueur.

Pour le moment, si vous vous posez des questions sur les différences entre la Nintendo Switch 2 et la Switch 1, vous pouvez consulter ce premier comparatif qui dévoile certains arguments de la nouvelle console. Est-ce que ce sera suffisant pour réitérer le succès de la machine actuelle ? Selon l'analyste Robin Zhu de la firme Sanford C. Bernstein, cité par Bloomberg, Big s'attendrait à un énorme carton dès le départ. D'après lui, la firme japonaise aurait travaillé pour que sa chaîne de production puisse envoyer 20 millions de Nintendo Switch 2 la première année.

En admettant que ce chiffre soit exact, et que toutes les machines soient écoulées, ce serait 5 millions d'unités supplémentaires de plus la Switch 1 pendant ses douze premiers mois. Ce serait même mieux que la PS4 dans sa première année, et la console pourrait atteindre les chiffres réalisés par la PS5 après la résolution de la pénurie.

20 millions de consoles la première année et pas de pénurie ?

Au cours d'une réunion avec les investisseurs, le président Shuntaro Furakawa s'était exprimé sur les premiers mois de commercialisation de la Nintendo Switch 2. Selon ses mots, tout devrait bien se passer et la société a réfléchi à des solutions pour contre-carrer les scalpers qui pourraient être en partie responsables d'une pénurie. Les détails n'ont pas été communiqués, mais Big N a dit étudier des « mesures en tenant compte des circonstances de chaque région ».

Malgré la confiance de l'éditeur, l'analyste Mat Piscatella estime qu'il pourrait y avoir un manque de stocks de Nintendo Switch 2 durant les 12 premiers mois. « Je m'attends à des contraintes matérielles pendant plusieurs mois après une forte augmentation de la demande au début ». Contrairement à la précédente console, la Nintendo Switch 2 ne pourra plus miser sur la concept du fraîcheur comme argument de vente. Bien sûr, le côté hybride restera l'une des qualités de la machine, mais il n'y aura plus l'attrait nouveauté suscité par ce dernier.

En revanche, les jeux pourraient faire la différence. Si Mario Kart 9 est officialisé, et avec un lancement simultané avec la Switch 2, alors les chiffres de vente pourraient s'envoler de manière assez folle. À ce jour, le jeu le plus vendu de la Switch 1 est MK8 Deluxe avec plus de 64,27 millions d'exemplaires.

Source : Bloomberg.