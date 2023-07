La Nintendo Switch 2 va finir par être le secret le moins bien gardé de Big N à ce rythme. Cette fois, c'est un site anglais très bien réputé qui divulgue ses infos sur la prochaine machine. Date de sortie, abandon ou non de l'aspect hybride, kits de développement, voici ce que l'on sait.

Un leak sérieux sur la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 va t-elle réserver d'énormes surprises ? Au niveau de la console elle-même, il ne devrait y avoir aucun bouleversement, non, hormis sa puissance évidemment. D'après nos confrères de VGC, qui sont toujours très fiables, la machine pourra être utilisé en mode portable. Le constructeur japonais continuerait sur sa lancée de concept hybride qui a fait le succès du premier modèle. C'est d'ailleurs ce que Microsoft avait révélé lors d'une audition pour le rachat d'Activision Blizzard.

Selon Videogameschronicle, la firme nippone ferait le choix de sortir leur nouvelle console avec un écran LCD et non OLED comme le dernier modèle en date. Et le hasard faisant sacrément bien les choses, le géant Sharp a annoncé la production d'écrans LCD pour une « console non annoncée ». La société fournit déjà la Switch actuel en écrans. Pourquoi la technologie LCD à la place de l'OLED ? Une question de coût visiblement. Big N chercherait à les limiter, surtout s'ils doivent augmenter la capacité de stockage en restant sur un support cartouche. Car oui, la Nintendo Switch 2 compte bien réutiliser ce procédé pour faire tenir les jeux si l'on se fie aux sources de VGC.

Nos confrères confirment également que les kits de développement de la Nintendo Switch 2 sont arrivés entre les mains des « principaux studios partenaires ». Aucun nom n'a été balancé mais une précédente rumeur indique que MercurySteam (Metroid Dread) serait l'un des heureux élus. Étant donné le carton du jeu, là encore, ce ne serait pas surprenant. Quid de la sortie ? La Nintendo Switch 2 serait disponible au second semestre 2024. Big N voudrait absolument s'assurer que le stock soit suffisamment important afin d'éviter la pénurie subie par la PS5 et les Xbox Series X|S.

Concept de Switch 2 via Yanko Design.

Une console rétrocompatibilité ?

Cette sortie en 2024 est sur toutes les bouches. Pour l'analyste Dr Serkan Toto, c'est même plutôt une évidence puisque le constructeur s'attend à une forte baisse de ventes de consoles et de jeux cette année. « Je dirais qu'en regardant les finances de Nintendo, il est clair qu'il est temps de lancer une nouvelle machine en 2024. C'est le seul moyen d'empêcher les pertes de s'envoler » (via VGC). Christopher Dring, responsable chez ReedPop, un lancement en 2024 est aussi logique ce qui s'est passé auparavant. « La Switch originale est sortie plus de trois ans après la PS4 et la Xbox one, et ça s'est avéré être une bonne stratégie ».

Puis au-delà des prévisions de l'entreprise, tout le monde a remarqué que le rythme de sorties était peut-être plus au ralenti. La sortie de Super Mario Bros Wonder devrait être l'un des derniers chants du cygne de la machine. Mais une question reste en suspens : est-ce que la Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible ? En raison du changement de puce graphique, ça pourrait ne pas être le cas. De son côté, VGC n'a pas réussi à obtenir cette information importante.