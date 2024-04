Le monde des jeux vidéo est en constante ébullition avec des rumeurs sur la Nintendo Switch 2. Récemment, des informations ont émergé concernant la nouvelle console. Selon des sources proches du fabricant chinois d'accessoires Mobapad, ce nouveau modèle serait une évolution prudente des modèles actuels, ressemblant davantage à une version Pro raffinée.

La Nintendo Switch 2 fait encore parler d'elle

Il convient de prendre ces informations avec prudence, car elles ne sont pas encore officiellement confirmées par Nintendo. Les rumeurs sont fréquentes dans l'industrie, et seul le temps nous dira quelles innovations nous attendent réellement. Mais selon le dernier blog du fabricant Mobapad, le futur dispositif se distinguerait principalement par un écran agrandi, supportant une résolution de 1080p, contrairement aux consoles actuelles qui se limitent à 720p. Une innovation notable serait l'introduction de nouveaux Joy-Con plus grands, intégrant une structure de fixation électromagnétique activée par courant électrique, un changement par rapport au système actuel.

Comme on pouvait vous le signaler hier, en plus de ces modifications, de nouveaux boutons métalliques ZL et ZR seraient ajoutés. Et un bouton totalement nouveau ferait son apparition sur les côtés gauche et droit des contrôleurs. Un bouton de fonction supplémentaire est également prévu en dessous du bouton Home sur le Joy-Con droit. Bien que peu de détails soient disponibles à ce sujet.

Rétrocompatibilité

Une fonctionnalité très attendue par la communauté est la compatibilité totale avec les jeux actuels, tant numériques que physiques. Le nouveau modèle comporterait un emplacement pour cartouches permettant d'utiliser les jeux Switch existants. De plus, les Joy-Con et les Pro Controllers actuels seraient également compatibles. Bien qu'ils ne fonctionnent que de manière distante avec le nouveau modèle en raison de la structure magnétique.

Concernant le dock de la Nintendo Switch 2, il continuerait à fonctionner de manière similaire aux modèles existants. Mais inclurait un support métallique pour un ajustement d'angle amélioré. Ce dock serait légèrement différent dans son apparence et supporterait une résolution jusqu'à 4K.