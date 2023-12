Un récent rapport en ligne, originaire de Corée et publié par Chosun Biz, offre des informations sur le possible écran de la Nintendo Switch 2. Comme toujours, ces informations doivent être prises avec prudence pour éviter toute déception en cas d'annonce officielle contraire.

Une rumeur qui fait plaisir pour la Nintendo Switch 2

Ainsi, un nouveau rapport coréen suggère que la Nintendo Switch 2 pourrait comporter un écran OLED produit par Samsung. Cette spéculation est née de discussions récentes entre Nintendo et Samsung Display, entamées début décembre, visant à équiper la prochaine génération de la Switch avec des écrans OLED avancés. Cette initiative serait une réponse aux accusations selon lesquelles BOE, un autre fabricant d'écrans, aurait acquis illégalement des secrets commerciaux d'OLED de Samsung. En fait, initialement, Nintendo considérait le producteur chinois BOE comme fournisseur. Cependant, ils se sont orientés vers Samsung en raison des risques de litiges pour violation de brevets.

Des informations contradictoires ont circulé concernant le type d'écran que la Nintendo Switch 2 utiliserait. Les dernières nouvelles renforcent cependant l'idée de deux modèles différents au lancement. Un modèle plus abordable avec un écran LCD et un modèle plus coûteux équipé d'un écran OLED de meilleure qualité. Un peu finalement comme ce qui se fait aussi pour le Steam Deck actuellement.

Le OLED, pourquoi c'est bien ?

Les écrans OLED sont composés de couches de matériaux organiques qui émettent de la lumière lorsqu'un courant électrique les traverse. Contrairement aux écrans LCD traditionnels, qui nécessitent un rétroéclairage, chaque pixel dans un écran OLED produit sa propre lumière.

Les écrans OLED présentent donc plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, ils offrent une qualité d'image bien plus intense avec des noirs profonds et un contraste élevé. Ensuite, grâce à cette technologie, les angles de vue sont plus larges, assurant une qualité d'image constante sous différents angles. Les écrans OLED bénéficient également d'un temps de réponse rapide. Ce qui les rend idéaux pour les jeux et les vidéos en mouvement rapide. Enfin, la flexibilité des matériaux organiques permet des conceptions d'écran plus fines et même pliables, ouvrant la voie à des designs innovants. Il y a évidemment peu de chance que l'écran de la Nintendo Switch 2 soit pliable, c'est ça reste une possibilité technique.

C'est pour quand ?

La date de sortie officielle de la Nintendo Switch 2 reste incertaine. Alors que la plupart des prévisions pointent vers une sortie fin 2024, des rumeurs récentes, notamment celles du leaker technologique Ravengus, laissent entendre une sortie anticipée, peut-être dès le début de 2024. Ces spéculations sont partiellement corroborées par les déclarations de Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, qui a laissé entendre que le délai entre l'annonce et la sortie de la console serait court, évoquant potentiellement une fenêtre de sortie au début de l'année fiscale 2024, qui commence en avril.