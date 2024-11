Une découverte récente réalisée par un dataminer sur la plateforme Bluesky pourrait bien donner un avant-goût de ce que Nintendo prépare pour sa prochaine console, la Nintendo Switch 2. En analysant le programme de test du Nintendo Switch Online, le dataminer a en effet trouvé des références intrigantes. De quoi s'agit t-il ?

La Nintendo Switch 2 réserve t-elle de grosses surprises ?

Dans le code du programme de test, on trouve deux nouveautés qui interpellent : une sortie en résolution 4K et le support des mesh shaders. Ces technologies avancées ne sont pas disponibles sur la Switch actuelle. Si elles sont bel et bien destinées à la Nintendo Switch 2, cela pourrait marquer une avancée significative pour le constructeur japonais.

Les mesh shaders, par exemple, sont utilisés pour optimiser le rendu des éléments visuels dans les jeux. En particulier ceux avec des mondes ouverts et des effets détaillés. En clair, cette technologie permet de gérer des graphismes plus complexes sans ralentir le jeu, offrant ainsi une meilleure qualité d'image et des performances optimisées.

Cette découverte a immédiatement ravivé les discussions autour de la prochaine console de Nintendo. Une option de sortie en 4K et l’intégration de mesh shaders signifieraient que Nintendo vise un rendu visuel proche des standards actuels de l’industrie. Cela donnerait aux joueurs des jeux plus détaillés, plus immersifs, et avec une fluidité accrue. Ce serait une évolution majeure pour Nintendo, souvent considéré comme à la traîne en matière de graphismes.

Brevet de la Switch 2

Une annonce qui se fait attendre

Nintendo a laissé entendre que sa nouvelle console pourrait être dévoilée avant la fin de son année fiscale, soit avant mars 2025. La présence de ces fonctionnalités dans le programme de test de Nintendo Switch Online renforce l’idée que l’annonce pourrait être imminente. Mais attention, cela ne signifie pas forcément que ces fonctionnalités seront présentes.

Source : watertoon.bsky.social