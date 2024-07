La Nintendo Switch 2 ne sortira pas en 2024 comme pressenti auparavant. Pour ne pas créer de faux espoirs, Big N a déclaré que l'annonce de la prochaine console aurait lieu durant l'année fiscale en cours. Ca signifie que le constructeur est libre de prendre la parole entre maintenant et jusque fin mars 2025. Si la société opte pour une révélation similaire à celle de la Switch originale, alors on met une pièce sur le mois de janvier 2025. Avec une sortie presque dans la foulée ? Ce n'est pas fait...

Les stocks de Nintendo Switch 2, un point capital

On ne connait pas la date de sortie de la Nintendo Switch 2, mais visiblement, Big N ne veut pas d'un lancement avant le début de la nouvelle année fiscale. Soit pas avant avril 2025. Si ça se confirme, adieu alors l'hypothèse d'une présentation en janvier pour un lancement en mars. Et en vérité, la société n'a pas besoin et n'a surtout pas envie de se presser inutilement. Pour faire en sorte que le succès soit encore au rendez-vous, la firme japonaise veut d'abord s'assurer d'avoir un bon line-up. Avec un Super Mario Odyssey 2 disponible day one ? Une partie des fans réclament une suite à cette dernière aventure 3D, et il est probable qu'elle soit déjà en chantier.

Ensuite, Big N ne veut pas que la Nintendo Switch 2 soit en rupture de stock et qu'elle tombe dans les mains des scalpers. La console doit être achetable par tout le monde au prix de vente conseillé, et non à des tarifs complètement aberrants sur la Toile. La première mesure pour contrer les spéculateurs, c'est de produire suffisamment d'unités pour le jour de la sortie et les semaines suivantes.

Lors d'une séance avec les investisseurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furakawa, a également affirmé que des « mesures en tenant compte des circonstances de chaque région » (via VGC) pourraient être prises. Ce n'est pas clair, mais un nombre maximum de Nintendo Switch 2 par client pourrait être instauré. À voir si c'est une option qui pourrait être retenue ou non. Quant à une éventuelle pénurie de composants, Furakawa-san s'est dit confiant sur ce volet en 2021. Et il y a de quoi car la situation est aujourd'hui stable.